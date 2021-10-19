Hardnews
Apple представила серветку для екрану за 500 гривень
Apple представила новий аксесуар – серветку для протирання дисплея. Коштує вона неймовірні, як на таку річ, $19.00, тобто більше 500 гривень.
Якщо додати товар в корзину, то компанія доставить його приблизно через пару тижнів. На сайті компанії вказано, серветка виготовлена з м’якого неабразивного матеріалу, який безпечно та ефективно очищає будь-який дисплей Apple, включаючи скло з нано текстурою.
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