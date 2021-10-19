Apple представила серветку для екрану за 500 гривень

Apple представила новий аксесуар – серветку для протирання дисплея. Коштує вона неймовірні, як на таку річ, $19.00, тобто більше 500 гривень.





Якщо додати товар в корзину, то компанія доставить його приблизно через пару тижнів. На сайті компанії вказано, серветка виготовлена ​​з м’якого неабразивного матеріалу, який безпечно та ефективно очищає будь-який дисплей Apple, включаючи скло з нано текстурою.