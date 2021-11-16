Експерти розповіли, що всім потрібно знати про датчики та отвори над екраном телефону

Над екраном смартфонів розміщено відразу кілька отворів та датчиків. Всі вони забезпечують свої функції, без яких неможлива нормальна робота смартфона.





Фронтальна камера

Найбільша і відома всім деталь, яка в першу чергу впадає у вічі, — це фронтальна камера. Вона може розташовуватись у будь-якому місці верхньої частини пристрою: праворуч, ліворуч або посередині. Її функції прості та зрозумілі – селфі та відеозв’язок.

Слуховий динамік

Динамік над екраном телефону називається слуховим і виглядає як довга тонка смужка. Він потрібен, щоб:

Слухати співрозмовника під час розмови. Прослуховувати голосові повідомлення, коли телефон піднесений до вуха.

Датчик наближення

Незамінний датчик, який виконує кілька функцій. Він реагує на піднесення до нього будь-яких об’єктів. Якщо щось загороджує датчик, екран телефону автоматично гасне. Це необхідно, щоб уникнути випадкових натискань у таких ситуаціях:

Під час телефонної розмови. Коли власник кладе телефон у кишеню, сумку чи рюкзак.

Крім того, деякі безконтактні жести на смартфонах працюють за допомогою датчика наближення. Наприклад, якщо користувач проводить рукою над екраном, щоб вимкнути будильник або відхилити дзвінок.

Датчик освітленості

Функція “автоматична яскравість” працює саме завдяки датчику освітлення. Він визначає рівень освітлення у навколишньому середовищі і, виходячи з цього телефон встановлює потрібну яскравість.

Наприклад, у нічний час (низька освітленість) яскравість телефону буде меншою, щоб не напружувати очі користувача. При цьому вдень або в сонячну погоду яскравість буде встановлена ​​максимально автоматично.

Датчик розпізнавання обличчя

На багатьох смартфонах розпізнавання обличчя здійснюється лише за рахунок передньої камери. Через це процес визначення який завжди спрацьовує чи працює неправильно. Більш просунуті моделі мобільних пристроїв використовують додаткові датчики, наприклад інфрачервоний датчик обличчя. Вони запам’ятовують карту обличчя власника і можуть визначити, чи стоїть перед ними жива людина або лише її фотографія.

Кнопка “Reset”

Такий отвір можна зустріти лише на старих телефонах. Кнопка примусового перезавантаження є маленькою крапкою, в яку необхідно вставити щось тонке, наприклад, скріпку. Якщо телефон завис намертво або фізичні кнопки не працюють, кнопка “reset” допоможе перезавантажити пристрій.