Українцям розповіли, як захистити ноутбук і смартфон від спеки

Синоптики прогнозують в цьому році спекотне літо. У таку погоду особливо гостро постає проблема вибухів смартфонів і ноутбуків від перегріву. Але навіть якщо до крайнощів справа не доходить, то перегрів техніки загрожує збоями, гальмуванням або відмовою в роботі. Як уникнути подібних подій, українцям пояснив експерт тестової лабораторії GSMinfo Юрій Шарлай.





Сучасні чіпи витримують досить високі температури, і техніка може працювати при нагріванні ядер аж до 100 градусів, тому ноутбук, швидше за все, не згорить, а просто відключиться. Але і тоді можна втратити незбережені дані, та й на стан компонентів пристрою це вплине негативно. Потурбуватися здоров’ям портативного комп’ютера слід, наприклад, при несправній і забрудненій системі охолодження, падінні частоти кадрів в іграх, зависанні системи, екстреному виключенні і т.п.

Серед превентивних заходів варто відзначити використання спеціальної охолоджувальної підставки, захист ноутбука від прямих сонячних променів (особливо блоку живлення), саме виключення пристрою, а не переведення його в сплячий режим (що особливо важливо для девайсів з SSD), чистку вентиляційних отворів корпусу від пилу, ну і, зрозуміло, обслуговування тільки в авторизованих сервісних центрах.

Небезпека вибуху батареї, в тому числі і у смартфона, можлива при заводському браку, перегріві або старінні гаджета. Головне – користуватися тільки фірмовими або сертифікованими зарядними пристроями підходящої потужності. Якщо телефон занадто нагрівається, швидко розряджається або у нього здулася батарея (якщо до неї є доступ), потрібно відключити пристрій і показати його фахівцям.