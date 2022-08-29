Експерти застерегли від покупки iPhone в кінці літа

Журналісти видання CNet застерегли споживачів від придбання iPhone наприкінці літа. Про це повідомляється на сайті медіа.





У матеріалі йдеться, що відразу після представлення та виходу в продаж нових iPhone старі моделі можуть подешевшати. У цьому випадку покупка телефону за кілька тижнів перед презентацією Apple , яка цього року призначена на 7 вересня, не має сенсу.

Як приклад автори навели iPhone 12 з накопичувачем на 64 гігабайти, який одразу після анонсу iPhone 13 подешевшав з 800 до 700 доларів. У свою чергу, представлений у 2019 році iPhone 11 знецінився до 500 доларів. Також фахівці зазначили, що нові смартфони Apple, швидше за все, коштуватимуть стільки ж, скільки старі. За словами журналістів, у зв’язку з цим є сенс почекати кілька тижнів і придбати актуальний апарат за старою ціною.