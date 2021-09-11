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Дієтолог спростував популярний міф про схуднення

11.09.2021
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продукти

Дієтолог Андрій Невський розповів своїм підписникам, якому міфу про схудненню не можна вірити. Мова про заборону їсти після шостої вечора.


Дієтолог стверджує, що потрібно їсти за годину-дві перед сном. При цьому варто включати в останній прийом їжі вуглеводи. «І так схудне краще, ніж з голодуванням після 18.00», – заявив Невський.

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За його словами, найважливіша умова для схуднення – дефіцит калорій. Тому частота і час прийомів їжі майже ні на що не впливають. Також дієтолог стверджує, що вночі не потрібен ніякий відпочинок шлунково-кишкового тракту.

Невський порадив планувати вечерю заздалегідь. Заповнити свій план калорійності варто до прийому їжі. Це дозволить грамотно розподілити всі калорії і не переїсти. Дієтолог порадив починати вечерю з овочевого салату. Гарнір може бути з картоплi, макаронів або круп. До нього підійде риба, грудка курки або індички, пісна яловичина, морепродукти. Десерт можна вибрати будь-який.

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11.09.2021
1 хвилина на прочитання

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