Дієтолог спростував популярний міф про схуднення

Дієтолог Андрій Невський розповів своїм підписникам, якому міфу про схудненню не можна вірити. Мова про заборону їсти після шостої вечора.





Дієтолог стверджує, що потрібно їсти за годину-дві перед сном. При цьому варто включати в останній прийом їжі вуглеводи. «І так схудне краще, ніж з голодуванням після 18.00», – заявив Невський.

За його словами, найважливіша умова для схуднення – дефіцит калорій. Тому частота і час прийомів їжі майже ні на що не впливають. Також дієтолог стверджує, що вночі не потрібен ніякий відпочинок шлунково-кишкового тракту.

Невський порадив планувати вечерю заздалегідь. Заповнити свій план калорійності варто до прийому їжі. Це дозволить грамотно розподілити всі калорії і не переїсти. Дієтолог порадив починати вечерю з овочевого салату. Гарнір може бути з картоплi, макаронів або круп. До нього підійде риба, грудка курки або індички, пісна яловичина, морепродукти. Десерт можна вибрати будь-який.