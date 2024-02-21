Hardnews

Відбувся перший політ турецького винищувача п’ятого покоління

21.02.2024
KAAN

Робота над перспективним винищувачем ведеться вже понад 10 років. Чутки про пошук Туреччиною заміни для американських літаків з’явилися вже на початку 2010-х років, а перші напрацювання було представлено вже у 2015 році.

До 2021 року було виготовлено перший прототип літака, який визначив подальший розвиток і компонування лінійки національних винищувачів.

Зазначається, що перші версії KAAN оснащуватимуться двома турбовентиляторними двигунами General Electric F110-GE-129, які являють собою ранні модифікації двигунів від F-15 і використовуються з 1992 року. Проте, TAEC (Turkish Air Engine Company) веде розробку власних двигунів для KAAN.

Максимальна швидкість складе 1,8 Маха (>2200 км/год), а гранична злітна маса обмежена 27 тоннами. KAAN, як і його іноземні аналоги, оснащується технологіями зниження помітності в радіолокаційному діапазоні, зокрема радіопоглинаючими екранами та особливою формою корпусу і двигунів.

Попередні дані вказують на те, що вартість KAAN перевищить $100 млн за одиницю.

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21.02.2024
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