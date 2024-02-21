Відбувся перший політ турецького винищувача п’ятого покоління

Робота над перспективним винищувачем ведеться вже понад 10 років. Чутки про пошук Туреччиною заміни для американських літаків з’явилися вже на початку 2010-х років, а перші напрацювання було представлено вже у 2015 році.

До 2021 року було виготовлено перший прототип літака, який визначив подальший розвиток і компонування лінійки національних винищувачів.

Зазначається, що перші версії KAAN оснащуватимуться двома турбовентиляторними двигунами General Electric F110-GE-129, які являють собою ранні модифікації двигунів від F-15 і використовуються з 1992 року. Проте, TAEC (Turkish Air Engine Company) веде розробку власних двигунів для KAAN.

Максимальна швидкість складе 1,8 Маха (>2200 км/год), а гранична злітна маса обмежена 27 тоннами. KAAN, як і його іноземні аналоги, оснащується технологіями зниження помітності в радіолокаційному діапазоні, зокрема радіопоглинаючими екранами та особливою формою корпусу і двигунів.

Попередні дані вказують на те, що вартість KAAN перевищить $100 млн за одиницю.