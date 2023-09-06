У мережі з’явилися «живі» фотографії всіх кольорів iPhone 15

Інсайдер Джон Реттінгер, який виступає в X (Twitter) під псевдонімом Jon4Lakers, опублікував у мережі відео, в якому показав докладні макети смартфона iPhone 15, що ще не вийшов. На новий витік звернули увагу журналісти видання 9To5Mac .

На думку редакції 9To5Mac, відео Реттінгера примітно тим, що в ньому показано макети у всіх п’яти кольорах, в яких, за чутками, вийде базовий iPhone 15. Йдеться про синій, чорний, жовтий, рожевий і білий варіанти.

9To5Mac вважає нові кольори iPhone бляклими. Їм, на думку видання, не вистачає насиченості в порівнянні з iPhone 14. Журналісти не виключають, що багато користувачів віддадуть перевагу природним кольорам пристроїв більш яскравим чохлам.

9To5Mac пише, що, “незважаючи на нудні кольори”, нові iPhone 15 все одно представляють для публіки великий інтерес. Як мінімум з тієї причини, що смартфони 2023 стануть першими в історії Apple , в яких використовується загальноприйнятий USB-C роз’єм замість Lightning.