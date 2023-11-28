Hardnews

Intel Core i5-14600K протестували з оперативною пам’яттю DDR4 і DDR5 в 10 іграх

28.11.2023
Intel Core i5-14600K

Автор YouTube-каналу Testing Games з’ясував, наскільки велике значення оперативної пам’яті.

Порівнювалася ОЗП G.SKILL Trident Z5 типу DDR4 з частотою роботи 3600 МГц і таймінгами CL14 і G.SKILL Trident Z5 RGB формату DDR5 з частотою 6000 МГц і таймінгами CL36. Обсяг і там, і там дорівнює 32 ГБ. Тестування проводилося на ПК із відеокартою GeForce RTX 4090.

Результати в 1080p:

  • Starfield – 123 fps (DDR4), 132 fps (DDR5).
  • Resident Evil 4 Remake – 237 fps (DDR4), 245 fps (DDR5).
  • The Last of Us Part I – 186 fps (DDR4), 192 fps (DDR5).
  • CYBERPUNK 2077 – 106 fps (DDR4), 119 fps (DDR5).
  • Hogwarts Legacy – 69 fps (DDR4), 69 fps (DDR5).
  • Hitman 3 – 328 fps (DDR4), 353 fps (DDR5).
  • Red Dead Redemption 2 – 165 fps (DDR4), 169 fps (DDR5).
  • Microsoft Flight Simulator 2020 – 99 fps (DDR4), 105 fps (DDR5).
  • Forza Horizon 5 – 241 fps (DDR4), 252 fps (DDR5).
  • The Witcher 3 – 88 fps (DDR4), 90 fps (DDR5).

Різниця між DDR4 і DDR5 у більшості ігор незначна. Тому бігти і міняти стару ОЗП на нову геймеру сенсу поки немає.

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28.11.2023
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