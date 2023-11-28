Intel Core i5-14600K протестували з оперативною пам’яттю DDR4 і DDR5 в 10 іграх

Автор YouTube-каналу Testing Games з’ясував, наскільки велике значення оперативної пам’яті.

Порівнювалася ОЗП G.SKILL Trident Z5 типу DDR4 з частотою роботи 3600 МГц і таймінгами CL14 і G.SKILL Trident Z5 RGB формату DDR5 з частотою 6000 МГц і таймінгами CL36. Обсяг і там, і там дорівнює 32 ГБ. Тестування проводилося на ПК із відеокартою GeForce RTX 4090.

Результати в 1080p:

Starfield – 123 fps (DDR4), 132 fps (DDR5).

Resident Evil 4 Remake – 237 fps (DDR4), 245 fps (DDR5).

The Last of Us Part I – 186 fps (DDR4), 192 fps (DDR5).

CYBERPUNK 2077 – 106 fps (DDR4), 119 fps (DDR5).

Hogwarts Legacy – 69 fps (DDR4), 69 fps (DDR5).

Hitman 3 – 328 fps (DDR4), 353 fps (DDR5).

Red Dead Redemption 2 – 165 fps (DDR4), 169 fps (DDR5).

Microsoft Flight Simulator 2020 – 99 fps (DDR4), 105 fps (DDR5).

Forza Horizon 5 – 241 fps (DDR4), 252 fps (DDR5).

The Witcher 3 – 88 fps (DDR4), 90 fps (DDR5).

Різниця між DDR4 і DDR5 у більшості ігор незначна. Тому бігти і міняти стару ОЗП на нову геймеру сенсу поки немає.