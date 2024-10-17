В мережу потрапили характеристики RTX 5090/80/70 та 60

Nvidia готується до масштабного оновлення своєї лінійки відеокарт. Судячи з чуток, у першому кварталі 2025 року очікується випуск серії RTX 50, що містить преміальні та середньобюджетні моделі, такі як RTX 5090, 5080, 5070 і 5060.

Компанія Nvidia планує випустити оновлену лінійку відеокарт серії RTX 50 вже в першому кварталі 2025 року. Згідно з витоком, опублікованим на форумі Board Channels, преміальні та середньобюджетні моделі, такі як RTX 5090 і 5080, а також 5070 і 5060, можуть з’явитися з інтервалом в один місяць.

На виставці CES у січні 2025 року очікується презентація топових моделей RTX 5090 і RTX 5080. У лютому Nvidia планує випустити відеокарти RTX 5070 і її поліпшену версію 5070 Ti. У березні очікується вихід RTX 5060 і 5060 Ti, що закривають оновлення всієї лінійки.

Варто зазначити, що раніше моделі Ti і 5060 не згадувалися в інших витоках, тому інформація поки вимагає офіційного підтвердження. Також не розкрито точні специфікації деяких карт, включно з кількістю CUDA-ядер у RTX 5070.

Відомо, що карти серії RTX 50 підтримуватимуть інтерфейс PCIe 5.0 і DisplayPort 2.1a