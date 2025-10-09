HONOR Magic8 Pro показали на фото: Snapdragon 8 Elite Gen 5 та камера на 200 Мп

Напередодні офіційної презентації в китайській соціальній мережі Weibo з’явилися “живі” знімки майбутнього флагмана HONOR Magic8 Pro. Фотографії розкрили дизайн пристрою та підтвердили його ключові технічні характеристики.

Зовнішній вигляд HONOR Magic8 Pro залишається вірним стилістиці лінійки: він оснащений великим круглим модулем камери. Основною відмінністю від попереднього покоління є зміщення спалаху вниз. На модулі також помітне маркування AiMAGE, що вказує на акцент на інтелектуальній обробці зображень. Смартфон буде доступний у чотирьох кольорах: білому, чорному, золотому та синьому.

Рекордна продуктивність та автономність

Новий флагман отримає один із найпотужніших процесорів на ринку — Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Очікується, що цей чип забезпечить приріст продуктивності CPU до 20% та GPU до 23% порівняно з попереднім поколінням.

Серед інших вражаючих характеристик:

Пам’ять: до 16 ГБ оперативної пам’яті та до 1 ТБ вбудованого сховища.

Акумулятор: ємність 7000 мА·год із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю до 120 Вт.

Для оптимізації роботи та енергоспоживання HONOR також оснастить пристрій фірмовими чіпами.

HONOR Magic8 Pro

Камера з перископом на 200 Мп

Особливу увагу компанія приділяє фотографічним можливостям. Система камер буде складатися з трьох модулів:

Основний сенсор на 50 Мп .

. Надширококутний об’єктив на 50 Мп .

. Перископічний модуль на 200 Мп із 3,7-кратним оптичним зумом.

Працюватиме HONOR Magic8 Pro під управлінням фірмової оболонки на базі Android 16, яка отримає нові функції штучного інтелекту та покращену багатозадачність.