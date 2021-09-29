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iPhone 11 Pro Max — устаревшая версия или удачное решение?

29.09.2021
1 хвилина на прочитання
IPhone 11

Айфон 11 Про Макс был выпущен 2 года назад (осень 2019 года). Он быстро завоевал популярность среди почитателей смартфонов от Apple и буквально вызвал взрыв продаж, несмотря на высокую цену. Сегодня многие считают данную модель несколько устаревшей. Конечно, с учетом выхода 13-й серии Айфона это оправдано. Но с точки зрения привлекательности для покупателей и широких возможностей, iPhone 11 вполне имеет право на существование.


Преимущества и возможности iPhone 11 Pro Max

Если вам нужен качественный телефон, то одиннадцатый Айфон Про Макс станет по-настоящему хорошим решением. Ведь даже Айфон 11 Про Макс бу обеспечит вас таким количеством преимуществ, что вам не захочется покупать более современную модель. К плюсам данного смартфона относятся:

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  • стильный дизайн корпуса;
  • широкоугольная камера, способная изменить ваше представление о качестве снимков;
  • возможность съемки панорамных видео;
  • надежная емкая батарея, с которой вы сможете активно использовать гаджет без подзарядки в течение всего дня;
  • хорошая фронтальная камера для ярких селфи;
  • большой экран.

Данная модель обладает рядом интересных фишек. Так, например, Айфон 11 Про Макс может одновременно вести съемку с двух камер, кроме того, имеет ночной режим видео. Так что вы можете снимать все вокруг без ограничений.

А есть ли недостатки?

Главный недостаток флагмана 2019 года — его цена. Надо сказать, что и сейчас на новые модели она остается достаточно высокой. Впрочем, если попробовать купить телефон с рук, то можно получить достойную вещь по приемлемой стоимости. Найти большой выбор объявлений можно на сервисе OLX.

Еще один минус — в данной версии смартфона отсутствует поддержка 5G. Это не столь существенно, но если вы любите идти в ногу со временем и не хотите терять возможность использовать инновационные технологии, то минус может быть неприятным.

В остальном же iPhone 11 Pro Max остается достойным вариантом для современного использования.

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29.09.2021
1 хвилина на прочитання

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