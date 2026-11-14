Ризик, який приніс чотири мільйони продажів. Як Nissan Qashqai запустив моду на кросовери

Рівно 20 років тому Nissan пішов на ризик і показав автомобіль нового типу, альтернативу звичним хетчбекам, седанам, універсалам і мінівенам. Ставка зіграла, і Qashqai став однією з найуспішніших моделей в історії марки.

Замість нової Almera

На початку 2000-х Nissan переживав фінансові труднощі й потребував сильного ходу. Компанія мала майже готового наступника компактної Almera, але зрештою відмовилася від проєкту. Замість чергового традиційного хетчбека вирішили зробити машину, яка поєднує риси кількох класів. Так з’явився Qashqai, названий на честь кочового племені в Ірані.

Ідея була простою. Автомобіль зберігав розміри, практичний салон і помірні витрати звичайного хетчбека, але мав зовнішність і високу посадку позашляховика, а з нею кращу оглядовість і відчуття захищеності. При цьому Nissan обійшовся без складних позашляхових рішень, тож модель не стала ні більшою, ні помітно дорожчою за класичний компактний автомобіль.

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Мільйон за чотири роки

Прем’єра відбулася на Паризькому автосалоні 2006 року. За перші дев’ять місяців у Європі продали 100 тисяч машин, і заводу в англійському Сандерленді довелося вводити додаткові зміни. На початок 2011 року світові продажі перевищили мільйон, з яких понад 750 тисяч припало на Європу. Перше покоління мало й подовжену семимісну версію Qashqai+2, але через слабкий попит її згодом зняли з виробництва.

Друге покоління вийшло 2013 року й протрималося на конвеєрі вісім років. Третє продається з 2021-го, а 2024 року модель оновили. Загалом Nissan продав понад чотири мільйони Qashqai більш ніж у ста країнах.

Гібрид, який їде як електромобіль

Головна особливість нинішнього покоління полягає у версії e-Power. Це послідовний гібрид, у якому колеса обертає тільки електромотор, а бензиновий двигун працює лише генератором. В Україні така версія з’явилася навесні 2023 року. Вона розвиває 190 к.с. і 330 Нм, а заряджати її від розетки не потрібно.

Qashqai лишається ключовою моделлю Nissan, проте ринок за 20 років змінився до невпізнання. Сьогодні компактний кросовер є майже в кожного великого виробника, а в Україні до традиційних конкурентів додалися ще й китайські марки, які тиснуть ціною та оснащенням.