Toyota представила конкурента BYD Han з софтом від Huawei

Спільне підприємство GAC-Toyota представило седан bZ7, який, за заявами компанії, відкриває новий етап в електричній стратегії Toyota. Розроблений спеціально для китайського ринку, цей електромобіль покликаний скласти конкуренцію визнаним лідерам, таким як Tesla Model S та BYD Han L.

Новий седан має значні габарити — його довжина становить 5130 мм, що робить його одним із найбільших у своєму сегменті. Зовнішній вигляд bZ7 має спільні риси з новими моделями Toyota Camry та Crown.

Екосистема та інновації

bZ7 позиціюється як найтехнологічніший електромобіль в історії Toyota. Він стане першою моделлю бренду, що отримає смарт-екосистему Human x Car x Home від Xiaomi. Це дозволить водіям керувати функціями “розумного” будинку безпосередньо з екрана мультимедійної системи автомобіля або зі свого смартфона. Крім того, на даху седана встановлено лідар, який буде використовуватися в роботі системи інтелектуального водіння нового покоління Momenta 6.0.

Технічна “начинка” також створена в партнерстві з китайськими технологічними гігантами. Електрокар оснащений двигунами від Huawei та працює на операційній системі HarmonyOS. Потужність базової версії складає 282 к.с., а максимальна швидкість обмежена 180 км/год.

За попередніми даними, вартість електромобіля bZ7 стартуватиме від 28 000 доларів, що робить його привабливою пропозицією на ринку.