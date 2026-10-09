Туман на дорогах. Коли вмикати протитуманні фари й задній ліхтар, щоб не отримати штраф і не засліпити інших

Осінь лише почалася, а водіям уже доводиться нелегко. Темніє значно раніше, а видимість додатково знижує туман. Багато хто не знає, як правильно користуватися світлом у таких умовах, а автоматика в нових авто часто спрацьовує не так, як треба. У результаті машину або погано видно, або вона сліпить інших водіїв. Ось що варто знати, щоб їхати безпечно й не отримати штраф.

Що кажуть ПДР України

Українські правила не прив’язують протитуманні фари до конкретної відстані, як це роблять у деяких країнах Європи. Ключове поняття тут «недостатня видимість», тобто видимість дороги менше ніж 300 метрів у тумані, під час дощу, снігопаду чи в сутінках. Саме за таких умов дозволено вмикати як протитуманні фари, так і задні протитуманні ліхтарі. Під час зупинки в умовах недостатньої видимості ПДР дозволяють додатково до габаритів увімкнути ближнє світло або протитуманні фари та задні протитуманні ліхтарі.

Водночас адвокати нагадують важливе обмеження. Протитуманні фари чи задній ліхтар не можна використовувати замість ближнього або дальнього світла там, де їх вимагають ПДР. Тобто «протитуманки» доповнюють основне світло, а не замінюють його.

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Задній протитуманний ліхтар. Найчастіша помилка

Найпоширеніший “гріх” водіїв полягає в тому, що вони вмикають задній протитуманний ліхтар за легкого серпанку або взагалі «про всяк випадок». Його можна побачити навіть у місті в ясну погоду. Проблема в тому, що цей ліхтар світить майже так само яскраво, як стоп-сигнали. Особливо після заходу сонця він сліпить водіїв позаду. Згадайте, як дратує, коли стоїте на світлофорі за машиною, водій якої тримає ногу на гальмі.

Задня протитуманна фара

Тож хоча формально українські ПДР дозволяють вмикати задній ліхтар за видимості менше 300 метрів, на практиці його варто використовувати лише в справді густому тумані, коли ви погано бачите авто попереду. Простий орієнтир дають дорожні стовпчики. Якщо ви не бачите наступного, туман дійсно щільний. А щойно видимість покращиться, ліхтар потрібно одразу вимкнути.

Не покладайтеся на автоматику

Ще одна поширена помилка полягає в тому, що водії їдуть у тумані лише з денними ходовими вогнями. Це стосується як старших авто, де ДХВ встановлені додатково й вмикаються вручну, так і нових машин з датчиком освітленості. Такий датчик має сам перемикати світло з денного на ближнє в сутінках, але вдень під час туману чи дощу він може не спрацювати, бо довкола досить світло. При цьому з денними ходовими вогнями часто не горять задні габарити, тож задня частина машини лишається неосвітленою, а це особливо небезпечно в поганих умовах.

Нагадаємо також, що з 1 жовтня по 1 травня поза населеними пунктами ПДР вимагають їхати з увімкненими денними ходовими вогнями або ближнім світлом навіть удень.

Який штраф загрожує

За порушення правил користування зовнішніми світловими приладами патрульні зазвичай виписують штраф за частиною 2 статті 122 КУпАП, і він становить 510 грн. Утім, юристи звертають увагу на колізію. Ця стаття формально стосується використання світлових приладів під час початку руху чи зміни його напрямку, тож суди нерідко скасовують такі постанови й замінюють штраф попередженням за статтею 125 КУпАП.

Протитуманні фари та задній ліхтар допомагають лише в справді складних умовах, а зловживання заднім ліхтарем може принести більше шкоди, ніж користі. У більшості випадків цілком достатньо ближнього світла. А якщо ваш автомобіль має автоматичне перемикання фар, у тумані та під час дощу краще перевірити, чи воно справді спрацювало, або ввімкнути ближнє світло вручну.