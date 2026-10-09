Туман на дорогах. Когда нужно включать противотуманные фары и задний фонарь, чтобы не получить штраф и не ослепить других

Осень только началась, а водителям уже приходится нелегко. Стемневает значительно раньше, а видимость дополнительно снижает туман. Многие не знают, как правильно пользоваться фарами в таких условиях, а автоматика в новых автомобилях часто срабатывает не так, как нужно. В результате машину либо плохо видно, либо она ослепляет других водителей. Вот что стоит знать, чтобы ездить безопасно и не получить штраф.

Что говорится в Правилах дорожного движения Украины

Украинские правила не привязывают противотуманные фары к конкретному расстоянию, как это делается в некоторых странах Европы. Ключевое понятие здесь — «недостаточная видимость», то есть видимость дороги менее 300 метров в тумане, во время дождя, снегопада или в сумерках. Именно в таких условиях разрешено включать как противотуманные фары, так и задние противотуманные фонари. Во время остановки в условиях недостаточной видимости ПДД разрешают дополнительно к габаритным огням включить ближний свет или противотуманные фары и задние противотуманные фонари.

В то же время адвокаты напоминают о важном ограничении. Противотуманные фары или задний фонарь нельзя использовать вместо ближнего или дальнего света там, где это требуется Правилами дорожного движения. То есть «противотуманки» дополняют основное освещение, а не заменяют его.

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Задний противотуманный фонарь. Самая распространённая ошибка

Самый распространенный «грех» водителей заключается в том, что они включают задний противотуманный фонарь при легкой дымке или вообще «на всякий случай». Его можно увидеть даже в городе в ясную погоду. Проблема в том, что этот фонарь светит почти так же ярко, как стоп-сигналы. Особенно после захода солнца он ослепляет водителей сзади. Вспомните, как раздражает, когда вы стоите на светофоре за машиной, водитель которой держит ногу на тормозе.

Задняя противотуманная фара

Поэтому, хотя формально украинские ПДД разрешают включать задний фонарь при видимости менее 300 метров, на практике его следует использовать только в действительно густом тумане, когда вы плохо видите автомобиль впереди. Простой ориентир — дорожные столбики. Если вы не видите следующий, туман действительно густой. А как только видимость улучшится, задний фонарь нужно сразу выключить.

Не полагайтесь на автоматику

Еще одно распространенное заблуждение заключается в том, что водители ездят в тумане только с дневными ходовыми огнями. Это касается как старых автомобилей, где дневные ходовые огни устанавливаются дополнительно и включаются вручную, так и новых машин с датчиком освещенности. Такой датчик должен сам переключать свет с дневного на ближний в сумерках, но днём во время тумана или дождя он может не сработать, так как вокруг достаточно светло. При этом при включенных дневных ходовых огнях часто не горят задние габаритные огни, поэтому задняя часть автомобиля остается неосвещенной, а это особенно опасно в плохих погодных условиях.

Напомним также, что с 1 октября по 1 мая за пределами населенных пунктов правила дорожного движения требуют ездить с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом даже днем.

Какой штраф грозит

За нарушение правил использования внешних световых приборов патрульные обычно выписывают штраф по части 2 статьи 122 КоАП, и он составляет 510 грн. Однако юристы обращают внимание на коллизию. Эта статья формально касается использования световых приборов при начале движения или изменении его направления, поэтому суды нередко отменяют такие постановления и заменяют штраф предупреждением по статье 125 КУоАП.

Противотуманные фары и задний фонарь помогают лишь в действительно сложных условиях, а чрезмерное использование заднего фонаря может принести больше вреда, чем пользы. В большинстве случаев вполне достаточно ближнего света. А если ваш автомобиль оснащен функцией автоматического переключения фар, в тумане и во время дождя лучше проверить, действительно ли она сработала, или включить ближний свет вручную.