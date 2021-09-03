Простий спосіб добре бачити без окулярів і лінз

Наш з вами зір є одним з найбільш ключових органів організму, адже уявити те, як виглядає світ без зору досить складно.





Звичайно, є різні способи, однак, що робити якщо ви забули або втратили окуляри, а зір вам потрібен зараз так, як ніколи раніше? Є один дієвий спосіб побачити світ, не вдаючись до окулярів і лінз.

Що ж це за спосіб? І як нам в цьому може допомогти палець?

Кільце з пальців

Уявіть, що ви відправилися в супермаркет і хочете подивитися термін придатності молока. Перевірили кишені, а там окулярів і не виявилося. Не варто розчаровуватися і йти додому. Досить просто допомогти своїм очам побачити, використовуючи при цьому пальці на руці. Звучить дивно, однак спосіб дуже популярний і дієвий. Як же це зробити?

Трюк дійсно дуже простий і не вимагає спеціальних знань. Досить зробити зі своїх пальців зовсім маленьке кільце, піднести до ока і подивитися на термін придатності молока через нього. Навіть зараз, якщо ви в окулярах, то зніміть їх і спробуйте зробити це самі.

Чудово, якщо вам більше не знадобиться лупа в магазинах, щоб прочитати інформацію. Але відразу ж виникає питання: як же це так відбувається?

Як працює зір?

Людина за допомогою зору сприймає близько 70% про навколишній світ. Очі мають унікальні властивості і дають нам бачити кольорове, тривимірне зображення з високою різкістю. На жаль, у багатьох зір не завжди ідеальний, тому люди придумали окуляри і лінзи.

У нормальному стані фокус лінзи наших очей розподіляє світло з метою чіткого зображення навколишнього на нашій сітківці, а м’язи очей стискаються, щоб ми могли фокусуватися на тому чи іншому об’єкті.

При фокусуванні дальній фон розмивається, а наше око зосереджується на об’єкті. Дуже схожий ефект можна побачити на фотоапараті в режимі макрозйомки. Однак у людини бувають проблеми із зором і побачити предмет в повному обсязі стає неможливо.

Будова ока

На відміну від нашого кришталика, який відповідає за фокусування, отвір з пальців дозволяє світлу проникати тільки в одне місце незалежно від будь-якого джерела світла. Виходить так, що об’єкт, чи то термін придатності або будь-яка інша інформація, завжди знаходиться у фокусі.

Ще 5 спосіб покращення зору

Існує ще кілька способів того, як поліпшити свій зір або хоча б зробити так, щоб він не погіршувався. Проблеми з очима можуть бути як генетичними, так і набутими. Насправді це не важливо, головне – очам теж потрібна зарядка, як і тілу.

Зігрійте очі. Потріть долоні до того стану, як вони стануть теплими і покладіть їх на очі на 5 хвилин. Можливо краще ви бачити не станете, але вони точно відпочинуть і будуть готові до навантажень. Зарядка для очей. Не поспішаючи подивіться вгору, потім вниз, далі зробіть ними 10 обертань за годинниковою стрілкою, а потім 10 проти. Фокусуйтеся. Візьміть олівець, затримайте на ньому погляд і наближайте, поки відстань від вас до нього не складе 15 сантиметрів. Далі дивіться на нього і віддаляйте. Повторити цю процедуру рекомендується 8-10 разів . Масаж скронь. Помасажуйте собі скроні 20 раз в одну сторону і 20 в іншу, далі переходіть на масаж перенісся і області між очима. Відпочиньте. Якщо вам часто доводиться сидіти за ноутбуком, то вам просто необхідно відпочивати від постійної напруги. Це першу чергу стосується очей. Відкотіться назад, закиньте голову, закрийте очі і залишіться в такому положенні на 5 хвилин.

Звичайно, краще сходити до окуліста, перевірити зір і запитати поради, однак якщо ви опинилися в магазині без окулярів, то тепер знаєте, що робити. Як говорить народна приказка: «Попереджений – значить озброєний».