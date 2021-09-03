Статті

Простий спосіб добре бачити без окулярів і лінз

03.09.2021
2 хв. на прочитання

Наш з вами зір є одним з найбільш ключових органів організму, адже уявити те, як виглядає світ без зору досить складно.


Звичайно, є різні способи, однак, що робити якщо ви забули або втратили окуляри, а зір вам потрібен зараз так, як ніколи раніше? Є один дієвий спосіб побачити світ, не вдаючись до окулярів і лінз.

Новини по темі

Що ж це за спосіб? І як нам в цьому може допомогти палець?

Кільце з пальців

Уявіть, що ви відправилися в супермаркет і хочете подивитися термін придатності молока. Перевірили кишені, а там окулярів і не виявилося. Не варто розчаровуватися і йти додому. Досить просто допомогти своїм очам побачити, використовуючи при цьому пальці на руці. Звучить дивно, однак спосіб дуже популярний і дієвий. Як же це зробити?

Трюк дійсно дуже простий і не вимагає спеціальних знань. Досить зробити зі своїх пальців зовсім маленьке кільце, піднести до ока і подивитися на термін придатності молока через нього. Навіть зараз, якщо ви в окулярах, то зніміть їх і спробуйте зробити це самі.

Чудово, якщо вам більше не знадобиться лупа в магазинах, щоб прочитати інформацію. Але відразу ж виникає питання: як же це так відбувається?

Як працює зір?

Людина за допомогою зору сприймає близько 70% про навколишній світ. Очі мають унікальні властивості і дають нам бачити кольорове, тривимірне зображення з високою різкістю. На жаль, у багатьох зір не завжди ідеальний, тому люди придумали окуляри і лінзи.

У нормальному стані фокус лінзи наших очей розподіляє світло з метою чіткого зображення навколишнього на нашій сітківці, а м’язи очей стискаються, щоб ми могли фокусуватися на тому чи іншому об’єкті.

При фокусуванні дальній фон розмивається, а наше око зосереджується на об’єкті. Дуже схожий ефект можна побачити на фотоапараті в режимі макрозйомки. Однак у людини бувають проблеми із зором і побачити предмет в повному обсязі стає неможливо.

Будова ока

На відміну від нашого кришталика, який відповідає за фокусування, отвір з пальців дозволяє світлу проникати тільки в одне місце незалежно від будь-якого джерела світла. Виходить так, що об’єкт, чи то термін придатності або будь-яка інша інформація, завжди знаходиться у фокусі.

Ще 5 спосіб покращення зору

Існує ще кілька способів того, як поліпшити свій зір або хоча б зробити так, щоб він не погіршувався. Проблеми з очима можуть бути як генетичними, так і набутими. Насправді це не важливо, головне – очам теж потрібна зарядка, як і тілу.

  1. Зігрійте очі. Потріть долоні до того стану, як вони стануть теплими і покладіть їх на очі на 5 хвилин. Можливо краще ви бачити не станете, але вони точно відпочинуть і будуть готові до навантажень.
  2. Зарядка для очей. Не поспішаючи подивіться вгору, потім вниз, далі зробіть ними 10 обертань за годинниковою стрілкою, а потім 10 проти.
  3. Фокусуйтеся. Візьміть олівець, затримайте на ньому погляд і наближайте, поки відстань від вас до нього не складе 15 сантиметрів. Далі дивіться на нього і віддаляйте. Повторити цю процедуру рекомендується 8-10 разів .
  4. Масаж скронь. Помасажуйте собі скроні 20 раз в одну сторону і 20 в іншу, далі переходіть на масаж перенісся і області між очима.
  5. Відпочиньте. Якщо вам часто доводиться сидіти за ноутбуком, то вам просто необхідно відпочивати від постійної напруги. Це першу чергу стосується очей. Відкотіться назад, закиньте голову, закрийте очі і залишіться в такому положенні на 5 хвилин.

Звичайно, краще сходити до окуліста, перевірити зір і запитати поради, однак якщо ви опинилися в магазині без окулярів, то тепер знаєте, що робити. Як говорить народна приказка: «Попереджений – значить озброєний».

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


03.09.2021
2 хв. на прочитання

Новини по темі

Вчені розповіли, чому астронавтів на Місяці не вбила радіація

02.09.2021
Як жити без Google. Повний огляд Huawei P40 Lite

Українцям розповіли, чому не варто купувати дорогі смартфони

02.09.2021
Зарядка в розетці

Що буде, якщо розетку з’єднати з розеткою: для чого це потрібно і чи безпечно

02.09.2021

Неймовірна історія альпака Джеронімо: 140 000 людей 4 роки боролися за його життя

02.09.2021
Back to top button