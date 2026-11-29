В Україну прийшли справжні морози. За прогнозом Укргідрометцентру, 30 листопада вночі по країні буде 4–9 °C нижче нуля, на заході, в центрі та на Сумщині місцями до −12 °C, а в Карпатах до −17 °C. Удень температура здебільшого триматиметься в межах 0…−5 °C. Для багатьох водіїв це сигнал до звичного ритуалу: завести мотор і чекати 10 хвилин, поки стрілка температури зрушить з місця. Проте для сучасних двигунів така звичка не завжди корисна, а інколи навіть шкідлива.

Головний аргумент прихильників довгого прогріву звучить логічно: на морозі олива густіє, тож їй потрібно дати «розійтися». Але на холостих обертах масляний насос працює вполсили. Тиск у системі низький, олива циркулює повільно, двигун прогрівається нерівномірно, а деталі зношуються швидше, ніж під час спокійного руху.

До того ж сучасні синтетичні оливи зберігають плинність навіть за −30 °C. Їм не потрібно 10 хвилин, щоб дістатися всіх каналів. Системі вистачає кількох секунд, щоб заповнитися, після чого можна рушати.

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Перша цифра в маркуванні оливи, наприклад 0W чи 5W, показує, як вона поводиться на морозі. Чим вона менша, тим легше двигуну пережити холодний пуск. Фото: Wikimedia Commons

Особливо обережно варто поводитися з турбованими моторами. Після ночі на морозі турбіна холодна, як і решта деталей. На холостих тиск оливи мінімальний, а ротор турбіни продовжує обертатися, хоч і без навантаження. Через це підшипники ковзання довше працюють «на голодному пайку». Наслідком можуть стати задираки на валу, збільшений люфт і протікання оливи через ущільнення.

Ротор автомобільної турбіни розкручується до понад 100 тис. обертів за хвилину, тож навіть короткочасна нестача мастила сильно б’є по її підшипниках. Фото: Wikimedia Commons

Тож довгий прогрів на місці не «гріє турбіну», а тримає її в режимі мінімального змащення. Для турбомотора правильний порядок такий. Завели двигун, зачекали 30–60 секунд, поки оберти впадуть із прогрівальних 1500 до звичних 800–1000, і поїхали. Перші кілька кілометрів варто їхати спокійно, не розкручуючи мотор вище 2000 обертів. Від вихлопних газів у русі турбіна прогріється значно швидше, ніж на стоянці.

Довгий прогрів шкодить і з інших причин. На холостих двигун працює на збагаченій суміші, паливо згоряє не повністю й залишає липкий нагар на клапанах, свічках і поршнях. Найбільше від цього страждають мотори з безпосереднім вприскуванням. Нагар заважає клапану щільно закриватися й віддавати тепло, через що падає компресія, з’являється детонація, а згодом клапан може навіть прогоріти. До того ж прогрів на місці означає зайві витрати пального, яке з кожним сезоном не дешевшає.

Якщо машина довго стояла на морозі, перед пуском вимкніть фари, пічку й обігріви. На механіці варто вичавити зчеплення, щоб стартеру було легше крутити. Педаль газу під час запуску краще не чіпати, бо сучасний блок керування сам підбере суміш. Стартер не варто крутити довше 10 секунд, а між спробами потрібна пауза близько 30 секунд.

Після запуску достатньо 30–60 секунд на місці, поки впадуть оберти, а далі можна рушати в спокійному темпі. Двигун так прогріється швидше й рівномірніше, ніж на холостих. Чого робити точно не варто, так це гріти мотор відкритим вогнем, заливати у впуск засоби для «швидкого старту», що можуть спричинити детонацію і зруйнувати поршні, та безкінечно крутити стартер, бо так легко посадити акумулятор і залити свічки.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому взимку не варто одразу вмикати пічку на повну. Одразу після пуску пічка не гріє, бо тепло вона бере від охолоджувальної рідини двигуна, а різкий гарячий обдув замерзлого скла може навіть пошкодити його.