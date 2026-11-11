Українським водіям нагадали про дорожній знак, дія якого не припиняється після перехрестя

Більшість українських водіїв добре знають звичайний круглий знак обмеження швидкості. Однак у Правилах дорожнього руху є ще один, який встановлює значно триваліші обмеження. Йдеться про знак 3.31 «Зона обмеження максимальної швидкості», який зовні нагадує звичайне обмеження, але розміщується на прямокутному щиті. Його головна особливість полягає в тому, що проїзд перехрестя не скасовує встановлену швидкість.

Чим відрізняється знак 3.31 від звичайного обмеження швидкості

Звичайний знак 3.29 «Обмеження максимальної швидкості» за загальним правилом діє від місця встановлення до найближчого перехрестя. Якщо перехресть немає, у населеному пункті його дія може тривати до виїзду за межі населеного пункту. Водночас існують винятки, зокрема виїзди з прилеглих територій не припиняють встановленого обмеження.

Інакше працює знак 3.31, який визначає швидкісний режим для цілої території. Це може бути житловий район, мікрорайон, зона відпочинку або інша ділянка, де необхідно обмежити швидкість руху. Наприклад, якщо на такому знаку зазначено 30 км/год, водій повинен дотримуватися цього обмеження на всій території його дії, навіть після проїзду кількох перехресть.

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Скасування обмеження позначає спеціальний знак 3.32 «Кінець зони обмеження максимальної швидкості». Саме тому водіям не варто автоматично прискорюватися після чергового перехрестя, якщо вони перебувають у зоні дії знака 3.31. Такі обмеження особливо важливі в місцях із великою кількістю пішоходів, велосипедистів та інтенсивним місцевим рухом.

Які штрафи загрожують українським водіям

У 2026 році в Україні за перевищення встановленої швидкості більш ніж на 20 км/год передбачено штраф у розмірі 340 гривень. Якщо водій перевищить дозволену швидкість більш ніж на 50 км/год, сума зросте до 1700 гривень. Ці санкції поширюються і на порушення швидкісного режиму в зонах, позначених знаком 3.31.

Наприклад, якщо на території діє обмеження 30 км/год, перевищення швидкості до 51 км/год уже може стати підставою для штрафу в 340 гривень. Якщо ж автомобіль рухатиметься швидше ніж 80 км/год, штраф становитиме 1700 гривень. У випадку автоматичної фіксації порушення передбачена можливість сплатити половину суми штрафу протягом встановленого законом пільгового строку.

Водіям варто пам’ятати, що зональні обмеження швидкості запроваджують насамперед для підвищення безпеки руху. Тому навіть якщо дорога здається порожньою, а попереду розташоване перехрестя, це ще не означає, що можна прискорюватися. Перед збільшенням швидкості необхідно переконатися, що встановлене обмеження справді припинило діяти.