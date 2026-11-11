Украинским водителям напомнили о дорожном знаке, действие которого не прекращается после перекрестка

Большинство украинских водителей хорошо знакомы с обычным круглым знаком ограничения скорости. Однако в Правилах дорожного движения есть ещё один знак, который устанавливает гораздо более длительные ограничения. Речь идет о знаке 3.31 «Зона ограничения максимальной скорости», который внешне напоминает обычное ограничение, но размещается на прямоугольном щите. Его главная особенность заключается в том, что проезд перекрестка не отменяет установленную скорость.

Чем знак 3.31 отличается от обычного ограничения скорости

Обычный знак 3.29 «Ограничение максимальной скорости» по общему правилу действует от места установки до ближайшего перекрестка. Если перекрестка нет, в населенном пункте его действие может продолжаться до выезда за пределы населенного пункта. В то же время существуют исключения, в частности, выезды с прилегающих территорий не прекращают действие установленного ограничения.

Иначе действует знак 3.31, который определяет скоростной режим для всей территории. Это может быть жилой район, микрорайон, зона отдыха или другой участок, где необходимо ограничить скорость движения. Например, если на таком знаке указано 30 км/ч, водитель должен соблюдать это ограничение на всей территории его действия, даже после проезда нескольких перекрестков.

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Отмену ограничения обозначает специальный знак 3.32 «Конец зоны ограничения максимальной скорости». Именно поэтому водителям не следует автоматически ускоряться после очередного перекрестка, если они находятся в зоне действия знака 3.31. Такие ограничения особенно важны в местах с большим количеством пешеходов, велосипедистов и интенсивным местным движением.

Какие штрафы грозят украинским водителям

В 2026 году в Украине за превышение установленной скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в размере 340 гривен. Если водитель превысит допустимую скорость более чем на 50 км/ч, сумма штрафа увеличится до 1700 гривен. Эти санкции распространяются и на нарушение скоростного режима в зонах, обозначенных знаком 3.31.

Например, если на данной территории действует ограничение скорости 30 км/ч, превышение скорости до 51 км/ч уже может стать основанием для штрафа в размере 340 гривен. Если же автомобиль будет двигаться со скоростью более 80 км/ч, штраф составит 1700 гривен. В случае автоматической фиксации нарушения предусмотрена возможность уплатить половину суммы штрафа в течение установленного законом льготного срока.

Водителям следует помнить, что зональные ограничения скорости вводятся в первую очередь для повышения безопасности дорожного движения. Поэтому даже если дорога кажется пустой, а впереди находится перекресток, это ещё не означает, что можно ускоряться. Прежде чем увеличить скорость, необходимо убедиться, что установленное ограничение действительно перестало действовать.