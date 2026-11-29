Розумна гірлянда, яку багато хто купує перед Новим роком, може стати лазівкою для зловмисників у домашню чи офісну мережу. Фахівці з кібербезпеки попереджають, що через такі прикраси хакери здатні викрасти пароль від Wi-Fi та іншу чутливу інформацію, а потім шукати в мережі комп’ютери й відкриті папки.

Річ у тім, що розумна гірлянда насправді є маленьким комп’ютером. Вона підключається до Wi-Fi, отримує команди із застосунку на смартфоні й часто обмінюється даними з хмарою виробника. Вразливість може ховатися в будь-якій ланці. Пристрій може виконувати команди без перевірки, погано захищати пароль від мережі або передавати дані без шифрування. А якщо виробник припиняє випускати оновлення, такі діри залишаються відкритими роками.

Ціна й бренд тут нічого не гарантують. Набагато важливіше, як довго виробник підтримує модель і чи виправляє знайдені помилки. Дешева гірлянда з маркетплейсу стає слабкою ланкою, якщо підключити її до мережі, де працюють робочі комп’ютери та зберігаються документи.

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Ще 2018 року дослідники MWR InfoSecurity знайшли в мережі понад 20 тис. відкритих гірлянд Twinkly, якими сторонні могли керувати й виводити на них власні написи. Фото: Twinkly

Наслідки зламу залежать від конкретної вразливості. Одні дозволяють лише змінювати кольори й режими, інші дають змогу запускати на контролері сторонній код. Тоді гірлянду можуть використати для шкідливого трафіку, DDoS-атак, коли сервер «закидають» запитами з тисяч пристроїв, або для пошуку інших вразливих приладів у мережі. Майнити криптовалюту на такому слабкому залізі невигідно, а стежити без камери й мікрофона неможливо. Проте навіть історія вмикань і вимикань здатна видати розпорядок дня власника.

Такі випадки вже траплялися. У жовтні 2024 року в розумних лампах Philips знайшли вразливість CVE-2024-9991. Пароль від Wi-Fi зберігався в прошивці у відкритому вигляді, тож людина з фізичним доступом до лампи могла його витягти. Виробник згодом випустив оновлення. А 2018 року фахівці MWR InfoSecurity з’ясували, що гірлянди Twinkly передавали дані в локальній мережі без шифрування, а пароль від Wi-Fi під час налаштування захищали так, що його легко було розшифрувати.

Щоб новорічна прикраса не стала проблемою, перед покупкою варто перевірити, як довго виробник підтримує модель і як він реагував на знайдені раніше вразливості. Після покупки потрібно оновити прошивку, змінити стандартний пароль, придумати окремий пароль для застосунку й увімкнути двофакторну автентифікацію, якщо вона є.

Найнадійніше рішення полягає в тому, щоб підключати гірлянду до гостьової мережі, з якої немає доступу до домашніх комп’ютерів і робочих ресурсів. Просто створити Wi-Fi з іншою назвою недостатньо, ізоляцію гостьової мережі потрібно окремо ввімкнути в налаштуваннях роутера. В офісі підключення таких пристроїв краще погодити з IT-відділом, а голосових помічників вмикати лише тоді, коли ними справді користуються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ваш роутер запам’ятовує про вас. Аналітики Cybernews вивчили політики конфіденційності 25 великих виробників домашніх маршрутизаторів і з’ясували, що покупцеві часто складно зрозуміти, які саме дані про його мережеву активність збирає пристрій.