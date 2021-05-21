Названо найпопулярніші VPN додатки для смартфона в 2021 році

В 2021 році додаток VPN на смартфоні має бути у всіх. З ним ви завжди зможете зайти на улюблений сайт, в тому числі навіть після того, як він буде заблокований. Програм для цього дуже багато, але назвати вдалими можна одиниці. Саме їх ми і зібрали в одному місці спеціально для наших читачів.





№5 – Hide.me VPN

Hide.me VPN володіє максимально простим інтерфейсом, в якому легко зорієнтуватися вже при першому запуску. Все за рахунок того, що функціонал тут обрізаний – можна вибрати точку входу, змінити тарифний план і підключити VPN. В місяць ви отримуєте 10 безкоштовних ГБ, але швидкість залишає бажати кращого – ріжеться вона майже в два рази.

№4 – Speedify VPN

Ще один швидкісний VPN софт. Порівняння з Windscribe він виграє за рахунок більш дешевої передплати. Користуватися можна і безкоштовно, причому на місяць даються аж 2 ГБ трафіку – більше, ніж у конкурентів. З’єднання з будь-яким сервером підтримується стабільно, але є один неприємний момент – програма зберігає IP-адреси. Правда, лише на годину, але все одно.

№3 – TunnelBear

Проста за своїм змістом програма має шалено оригінальний інтерфейс. Керуєв ньому ведмідь, який буде прокладати шлях до кожної обраної вами країни за допомогою підземного тунелю, встановлюючи з’єднання. Останнє виходить досить стабільним, але йде з обмеженням в 500 МБ у безкоштовній версії.

№2 – ProtonVPN

Солідна програма для VPN-з’єднання. Вона особливо добре підійде тим, хто переживає за конфіденційність. Розробники повідомляють, що вони не збирають ніякої інформації про користувача. Повний порядок у софту і з швидкістю, але тільки в платній версії. У безкоштовній вона ріжеться майже в два рази. Правда, якщо вірити відгукам, її вистачає для комфортного веб-серфінгу.

№1 – Windscribe VPN

Якщо вам максимально важливо зберегти адекватну швидкість інтернету, Windcribe VPN – відмінний варіант. При підключенні до VPN вона тут падає не так значно, як при користуванні іншими програмами. Безкоштовна версія доступна протягом тижня, далі доведеться платити щомісячну абонплату. У зборі даних користувача додаток помічений не був.