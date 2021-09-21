Експерти розповіли, чому насправді гальмує телефон на Android

Топові пристрої на базі операційної системи Android часто працюють без будь-яких нарікань. Перехід в меню здійснюється без ривків, так само як і навігація в додатках не ускладнюється виникаючими час від часу гальмами. Таке гладке функціонування ОС реалізовано через особливу ​​увагу виробника до флагманської продукції.





Питання про те, чи буде лагати смартфон або планшет під управлінням Android або iOS визначається тим, наскільки потужна однокристальна система встановлена всередині. Зрозуміло, що пристрої середнього класу і, тим більше, бюджетного оснащуються менш потужними процесорами, так як виробнику доводиться на чомусь економити.

У зв’язку з цим більшість смартфонів, що не відносяться до класу флагманів, з часом можуть почати гальмувати, викликаючи у користувача негативні емоції. У сьогоднішній статті ми розглянемо основні причини виникнення різних зависань і гальм, а також познайомимося з основними способами вирішення подібних проблем.

НАЙДЕШЕВШІ ПРИСТРОЇ

Слід зауважити, що ви не зможете щось зробити, якщо гальмує телефон, який коштує в магазині 2-3 тисячі гривень. Справа в тому, що надбюджетні смартфони та планшети створюються з дуже слабких комплектуючих. А операційна система Android в своєму нинішньому вигляді є досить ресурсномісткою. Звичайно, її не можна порівняти з Windows або, наприклад, macOS. У мобільної операційки запитів менше, але вони все ж є.

Якщо ви збираєтеся найближчим часом купити дешевий смартфон, то потрудіться спочатку оцінити його характеристики. Зазвичай Android більш-менш стабільно функціонує на апаратах, що володіють як мінімум наступними специфікаціями:

Процесор (CPU): восьмиядерний, тактова частота не менше 1.5 ГГц. Також бажано загуглити рік випуску, чіпсет не повинен бути занадто старим (4 роки і більше).

Оперативна пам’ять (RAM / ОЗП): від 3 Гб.

Це занадто наближені і неточні рекомендації, які може засвоїти будь-хто. Як можуть помітити більш досвідчені і просунуті юзери, на продуктивність процесора впливає безліч інших критеріїв, а не тільки кількість ядер і їх частота. Тому зробимо ще одну міні-підбірку рекомендованих параметрів:

Процесор: техпроцес не вище 14 нм (максимум 16), мінімум 2 «товстих» ядра (Cortex-A73 +).

Стандарт оперативної пам’яті: LPDDR4X і новіше.

Вбудована пам’ять: UFS 2.0 і краще.

При виборі недорогого Android пристрою також варто звертати увагу на виробника однокристальної системи (CPU). Кращими варіантами будуть Qualcomm і, з недавніх пір, MediaTek. Якщо всередині смартфона встановлений який-небудь чіпсет від Spreadtrum, Rockchip та інше, краще пошукати щось інше.

Оперативна пам’ять також є важливим критерієм, на який варто звернути увагу. Надбюджетного девайсу в принципі повинно вистачати і 2 Гб, але якщо ми говоримо про якесь більш менш комфортне використання телефону протягом довгого часу, сама мінімальна планка на сьогодні все ж саме 3 Гб, а то й вище.

Якщо хоча б якийсь параметр виявиться нижче, то швидкої роботи від операційки можна не чекати. Інші характеристики (роздільна здатність камери, наявність слота для карти пам’яті і т.д.) на присутність або відсутність гальм ніяк не впливають. За винятком дисплея – чим вище його роздільна здатність, тим більш потужний процесор потрібен для обробки картинки. Тобто, не варто чекати повної відсутності гальм, якщо пристрій оснащений Full HD екраном, але при цьому всередині нього знаходиться вельми скромний за своїми можливостями чіпсет.

СМІТТЄВІ ФАЙЛИ

Отже, з девайсами середнього класу і бюджетної категорією ми розібралися. А що робити, якщо Андроїд починає гальмувати абсолютно несподівано? Якщо спочатку він функціонував стабільно і без підвисань, а через деякий час став моторошно дратувати своїми гальмами, хоча був куплений за солідні гроші. Причин цьому може бути безліч. Ось найпоширеніші з них:

Почали барахлити якісь з комплектуючі (найчастіше в цьому варто звинувачувати пам’ять).

На роботу пристрою вплинуло оновлення операційної системи.

Згодом скупчилася велика кількість сміттєвих файлів.

Давайте трохи докладніше розглянемо третій пункт, так як саме він найчастіше стає головною проблемою. Згодом при використанні смартфона в ньому накопичується величезна кількість непотрібних файлів. Це схоже на те, якщо довгий час жити вдома і ніколи в ньому не робити прибирання. Як би ви маніакально не відносилися до чистоти, рано чи пізно буде накопичуватися будь-який пил, бруд тощо.

Те ж саме і з вашим мобільним пристроєм. В системі хоч іноді потрібно наводити порядок (раз в 1-2 місяці): чистити кеш, видаляти непотрібні програми і файли. Робити все це вручну – дуже копітка і трудомістка робота. Особливо, якщо сміття накопичилося багато.

І тут на допомогу приходять спеціальні програми, здатні трохи підправити ситуацію. Серед їх величезної кількості складно вибрати дійсно ефективні і корисні додатки, але парочка корисних утиліт все ж виділяється – CCleaner і SD Maid. Нижче розглянемо приклад очищення системи за допомогою SD Maid.

Крок 1. Перейдіть в офіційний магазин Google Play на своєму пристрої та завантажте цю утиліту. Відкрийте її.

Крок 2. На головному екрані з’явиться кнопка «Сканувати» – натисніть на неї.

Крок 3. Надайте дозвіл на доступ до пам’яті та інші необхідні програмі права для завершення налаштування, слідуючи інструкціям на екрані.

Крок 4. Після виконання попереднього кроку автоматично почнеться перевірка системи. Далі залишиться тільки дочекатися цього процесу і натиснути кнопку «Запустити зараз».

Велика перевага утиліти полягає в тому, що вона проводить комплексну очистку і знаходить сміття різного виду: залишкові файли і непотрібні папки, що залишилися в системі після видалення програми, тимчасові файли і порожні системні каталоги, видимий і прихований кеш додатків. Крім того, SD Maid під час очищення проводить і оптимізацію баз даних (має прискорити роботу програм) за допомогою «SQL Vacuum».

Втім, всі особливості утиліти доступні тільки в платній версії, яка також доступна в Google Play (і просторах інтернету).

Крім того, в деяких смартфонах присутній і вбудований оптимізатор. Наприклад, додатковий додаток не потрібен новим пристроям від Samsung – на них встановлена фірмова утиліта Smart Manager.

Практично всі смартфони Xiaomi поставляються з попередньо встановленою утилітою Очищення. Періодично вона пропонує видалити непотрібні файли і звільнити пам’ять (внутрішню і оперативну). Але при бажанні її можна запустити і в будь-який інший час, через екран блокування.

БРАК ВІЛЬНОГО МІСЦЯ

Багато людей замислюються про те, чому гальмує телефон або планшет на Android, навіть не припускаючи, що операційній системі потрібен певний обсяг вільного місця в пам’яті. Якщо вільними є лише 2-3 Мб, то багатьом файлам цього не вистачить. Саме в зв’язку з цим виникають гальма – системні файли або не запускаються зовсім, або відкриваються досить важко.

І хоча з цим багато хто міг би посперечатися, адже операційна система Android, як ми знаємо, резервує певну кількість пам’яті вже після розпакування гаджета саме під свої потреби. Значить, в теорії, все місце, яке залишилося можна абсолютно законно заповнити на 100%, так як у системи в будь-якому випадку є свій резерв. Але чому кількість вільної пам’яті все ж впливає на наявність гальм?

Щоб вичерпно відповісти на це питання, потрібно розбиратися у всіх тонкощах роботи флеш-накопичувачів. Справа в тому, що у флеш-пам’яті є певний ресурс запису – термін служби. Він являє собою кількість операцій стирання / запису. Чим більше додатків і файлів ми завантажуємо в свій пристрій, забиваючи сховище до 90-100% від його ємності, тим більше цих операцій і відбувається за одиницю часу.

Процесор і оперативна пам’ять, працюючи з програмами, постійно працюють і з файлами, які знаходяться на флеш-накопичувачі. І тут вже не зовсім зрозуміло: або такого напливу роботи не витримує процесор, або сама пам’ять не справляється і починає функціонувати з великими затримками.

Вільними потрібно тримати хоча б пару сотень мегабайт – цього операційній системі Android цілком вистачить. Якщо ж зайняти весь простір, пристрій буде працювати в рази повільніше і, до того ж, не виключена поява різних помилок.

Зверніть увагу: мова йде про вбудовану пам’ять, а не про картки microSD.

У разі гострої необхідності ви можете видалити кілька MP3-композицій або десяток фотографій. Також може допомогти видалення пари важких додатків або однієї гри. Для того, щоб дізнатися обсяг вільної пам’яті, зробіть такі дії:

Крок 1. Перейдіть в «Налаштування» свого смартфона.

Крок 2. Зайдіть в розділ «Сховище». Воно може знаходитися у вкладці «Пристрій» і також мати назву «Пам’ять».

Крок 3. Тут ви побачите обсяг доступної та заповненої пам’яті. При натисканні на розташовані нижче пункти ви потрапите до відповідних розділів файлової системи, де при бажанні зможете що-небудь видалити.

Зверніть увагу: тут же вказується розмір кешу, що знаходиться на пристрої. Натискання на цей пункт дозволить очистити кеш, звільнивши на час деякий обсяг вбудованої пам’яті.

На деяких більш сучасних смартфонах меню «Сховище» може бути приховано в інших підрозділах налаштувань. Наприклад, на пристроях Xiaomi необхідно спершу вибрати розділ «Про телефон» і тільки після цього вийде перейти в «Сховище».

Після цього ви зможете подивитися, які дані займають на смартфоні найбільше внутрішньої пам’яті. Звідси ж можна перейти до інструмента «Очищення».

ЧОМУ ГАЛЬМУЄ ВІДЕО НА АНДРОЇД?

Будь-який пристрій на базі Android заточений чітко під певні формати відео. Наприклад, найперші смартфони не могли відтворити відеоролик, якщо його роздільна здатність перевищувала 460p. Зараз навіть найдешевші гаджети без будь-яких проблем відтворюють фільми, збережені у форматі avi. Також вони зазвичай не гальмують при запуску відео в форматі mp4, що має роздільну здатність 720p і йде з частотою 25-30 кадрів в секунду.

Якщо ви зайшли на сайт, де відеоролик транслюється тільки в Full HD (1080p), то можуть виникнути певні проблеми. Настільки високоякісний контент здатні відтворювати не кожні смартфони та планшети – зазвичай дешеві моделі робити це без гальм не вміють. Іншим важливим фактором є частота – дуже багато сучасних пристроїв не здатні стабільно відтворювати відео зі швидкістю 50-60 кадрів / с. Проблема полягає в занадто слабкому процесорі, який просто «не витягує» картинку такої якості.

Не слід забувати і про те, що відтворити контент, що міститься в пам’яті пристрою (або на картці microSD) досить просто. Якщо ж ви дивитеся фільм онлайн, то тут багато залежить не тільки від потужності процесора, але і від ширини пропускного каналу. Чим вище швидкість підключення до інтернету, тим стабільніше буде відображатися картинка. Також до уваги слід приймати можливості сервера або хостингу, на якому знаходиться веб-ресурс.

Жоден відеоплеєр не заточений під абсолютно всі пристрої, що функціонують під управлінням Android. Якщо ваш програвач пригальмовує, то спробуйте встановити інший.

НЕВІДПОВІДНА ВЕРСІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Існує величезна кількість версій Android. Якщо ви вирішили оновити Андроїд, то не чекайте, що це точно призведе до позитивних змін. Навіть виробники смартфонів не завжди прискіпливо тестують нові версії прошивок, вважаючи за краще її адаптувати не під наявні зараз на ринку гаджети, а тільки під заплановані до випуску. В результаті рядове оновлення мобільної операційки нерідко призводить до уповільнення швидкості роботи.

Деякі оновлення Android привносять новий функціонал і можливості, через що система стає «важче» в цілому. Якщо не гидувати цим і постійно оновлювати не надто потужний пристрій, то в якийсь момент радість від нової операційки зміниться розчаруванням від появи подгальмовувань і неприємних фризів. Звичайно, оновлення системи в набагато меншому ступені впливає на зниження швидкодії телефону, але зв’язок між цим все ж є.

На жаль, легкого відкату Android до попередньої версії не існує. У зв’язку з цим ми рекомендуємо вам десять разів подумати перед тим, як завантажувати оновлення. Не варто цього боятися тільки власникам пристроїв з середньобюджетного і топового цінового сегмента. А якщо ж ви володієте дешевим гаджетом від маловідомого виробника, то вимкніть оновлення Андроїд. Робиться це в такий спосіб:

Крок 1. Відкрийте налаштування мобільного пристрою і перейдіть на вкладку «Система».

Крок 2. У розділі «Додатково» натисніть на пункт «Оновлення системи».Крок 3. У правому верхньому куті натисніть на три крапки, після чого виберіть рядок «Автозавантаження оновлень». На різних прошивках найменування пунктів і розташування кнопок в оболонці може трохи відрізнятися.

Крок 4. Встановіть значення «Не завантажувати оновлення автоматично».

Ще гірше, якщо ви вирішили встановити кастомну збірку Android. Необхідно розуміти, що мобільні процесори мають драйвера тільки під певні версії операційної системи. Якщо ж встановити невідповідну прошивку, то це виллється в гальма або взагалі повну відмову роботи пристрою. У багатьох випадках встановлення неофіційної прошивки дійсно допомагає, але з цим потрібно бути дуже уважним.