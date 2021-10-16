WhatsApp забиває пам’ять: названо найдієвіші способи очищення

Як швидко звільнити місце на телефоні та видалити непотрібні файли, надіслані через WhatsApp?





WhatsApp – популярний месенджер, який може стати причиною швидкого “захаращення” пам’яті телефону. Як зрозуміти, які файли WhatsApp займають занадто багато місця, і як їх швидко видалити?

Як WhatsApp забиває пам’ять телефону?

Винуватцем відсутності вільного місця на телефоні є не сам месенджер, а його конкретна функція – автозавантаження медіа. За замовчуванням після завантаження програми вона включена, тому всі надіслані файли зберігаються у внутрішній пам’яті телефону. Серед них:

Фотографії, листівки та інші зображення.

Відеофайли.

Голосові повідомлення.

GIF-зображення.

Аудіофайли.

Документи в різних форматах (PDF, Word, Excel, APK-файли і т. д.).

Відправлені власником телефону файли.

Стікери.

В результаті, якщо не очищати пам’ять від непотрібних файлів, їх сукупний розмір може досягти декількох гігабайт. При цьому самі текстові повідомлення практично не займають місце на телефоні, тому звичайне листування (без відправлення і прийняття файлів) не забиває пам’ять мобільного пристрою.

Як звільнити пам’ять на телефоні?

Звільнити місце на телефоні від файлів WhatsApp можна декількома способами. Рекомендується комбінувати їх, так як вони можуть доповнювати один одного.

Звільнити місце з програми WhatsApp

Видалити непотрібні зображення, голосові повідомлення, відео та інші файли можна через налаштування самого месенджера. Для цього користувачеві необхідно:

Відкрити параметри WhatsApp, натиснувши на три крапки в кутку головного екрану програми. Вибрати пункт «Дані та сховище». Натиснути на рядок «Управління сховищем». У розділі «Чати» по черзі натискати на співрозмовників або групи, вибирати непотрібні файли і видаляти їх.

Чати в списку відсортовані за розміром: зверху – найбільші (містять найбільше файлів), знизу – найменші. Щоб видалити файл, необхідно утримувати його, а потім натиснути на значок кошика. Щоб видалити всі файли, потрібно поставити галочку поруч з рядком «Вибрати все» і потім натиснути на кошик.

Звільнити місце через файловий менеджер

Звільнити пам’ять WhatsApp можна і через файловий менеджер на телефоні. Для цього необхідно відкрити його і у внутрішній пам’яті знайти папку «WhatsApp». Потім потрібно перейти в папку «Media». Тут містяться всі надіслані і відправлені файли. Наприклад, в папці «WhatsApp Images» містяться всі отримані зображення, а також папка «Sent» – тут знаходяться продубльовані зображення, які відправив сам користувач.

Важливо! Не рекомендується видаляти самі папки, так як це може зашкодити роботі програми. Видаляти необхідно тільки їх вміст в межах папки «Media» та її підпапок. Папки «Databases» і «Backups» і їх вміст також не варто видаляти.

Що зробити, щоб WhatsApp більше не забивав пам’ять?

Поки в месенджері включена функція автозавантаження, він буде зберігати файли в пам’яті телефону. Тому цю функцію потрібно відключити в налаштуваннях. Для цього необхідно: