У AppStore знайшли багато платних фейків ChatGPT

У App Store для Mac з’явилися десятки додатків, назви та оформлення яких копіюють дизайн ChatGPT та компанії OpenAI. Про це повідомляє видання MacRumors, посилаючись на дослідника інформаційної безпеки Алекса Клебера.

Клебер зазначив, що більшість виявлених додатків мають платні функції. У деяких із них повідомлення про необхідність оплати передплати перекривають весь інтерфейс і не дозволяють закрити програму. Причому іноді передплата має не щомісячний, а щотижневий формат.

Згідно з спостереженнями Клебера, створення багатьох груп додатків стоять одні й самі, пов’язані між собою розробники. Як приклад дослідник навів студії Pixelsbay та ParallelWorld, які мають спільну материнську компанію в Пакистані .

Клебер вважає, що дані додатки становлять небезпеку для простих користувачів, і їм варто особливо обережно вибирати клієнти чат-ботів. Більш того, недобросовісні розробники псують імідж справжніх творців ChatGPT та їх продуктів.