Як швидко заснути за хвилину: методика військових США стала трендом TikTok

Якщо ви встигаєте порахувати величезне стадо овець, перш ніж засинаєте, або лягаєте рано, але все одно мучитеся через безсоння, спробуйте метод швидкого сну армії США, який зараз завірусився в TikTok. Відео з ним вже набрало понад 5 мільйонів переглядів, а першим методику описав ще 1981 року спортивний тренер Ллойд Бад Вінтер у популярній книзі “Relax and Win: Championship Performance” (“Розслабся і перемагай: результат чемпіона”).





Як обіцяє блогер, метод дозволяє заснути буквально за пару хвилин у будь-якому місці та в будь-якому положенні, зосередившись на знятті м’язової напруги.

Як швидко заснути за 1 хвилину:

Лягайте на спину, випроставши ноги та витягнувши руки по швах. Спочатку розслабте щелепу та лицьові м’язи, включаючи язик. Тепер опустіть плечі вниз, наскільки це можливо, щоб зняти напругу. Розслабте руки з боків, пальці та кисті. Глибоко видихніть, щоб розслабити груди, потім розслабте м’язи ніг та ступнів. Уявіть, як заспокійливе відчуття теплоти поширюється від голови до кінчиків пальців ніг. Зробіть глибокий вдих і видих, очищаючи свій розум від думок та стресу. Тепер потрібно візуалізувати один із двох образів «на вибір»:

Ви лежите на спині в каное на безтурботному, спокійному озері, а над вами нічого, крім кришталево чистого неба.

Ви лежите в чорному оксамитовому гамаку в непроглядній темряві кімнати.

В обговореннях під оригінальним відео пишуть, що спосіб справді робочий. Одному коментатору такий метод викладали у коледжі під час уроків психології. Іншому – схожу методику з невеликими відмінностями розповів лікар, і вона допомогла перемогти безсоння через хронічний нервоз.

Звучить добре, правда? Але варто розуміти, що армійський лайфхак навряд допоможе вам миттєво вимкнутись з першого разу. Він розслаблює, і використовуючи його від початку люди засинають швидше, ніж зазвичай. Але щоб така медитація була справді ефективною і тіло навчилося відключатися за командою, її потрібно практикувати щоночі. У книзі пишуть, що через 6 тижнів “тренувань” алгоритм починає працювати приблизно у 96% людей.

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