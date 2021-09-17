Instagram ламає психіку і самооцінку. Тепер це підтверджений факт

Навколо Facebook назріває ще один скандал. Авторитетна газета The Wall Street Journal отримала доступ до внутрішньої документації компанії з результатами дослідження впливу соцмережі Instagram на психіку своєї цільової аудиторії – молоді.





У період з 2009 по 2021 року фірма Цукерберга опитала кілька десятків тисяч користувачів Instagram і підготувала п’ять презентацій на тему «глибокого занурення в психологічне здоров’я підлітків». У них йдеться про те, що люди ставляться до Instagram як до способу самовираження, проте більшість користувачів відчуває негативний вплив соцмережі на самооцінку і свій душевний стан.

Так, у 32% опитаних дівчаток і 14% хлопчиків, виникають комплекси з приводу свого тіла, коли вони бачать фотографії людей, що знаходяться в кращій формі. 40% опитаних після активного використання соцмережі починають сумніватися у власній привабливості. 13% британців і 6% громадян США заявили про появу суїцидальних думок після перегляду фотографій більш успішних і привабливих людей.

Повідомляється, що на тлі використання Instagram у багатьох загострюються почуття тривожності, депресії і безвиході, але при цьому люди не можуть відмовитися від соцмережі, оскільки відчувають психологічну залежність від неї.

У Instagram користувачі, зазвичай, публікують тільки найяскравіші і позитивні моменти свого життя, залишаючи за кадром негаразди і невдачі. На тлі цього у багатьох, хто дивиться такі публікації, виникає відчуття, ніби-то їх життя значно гірше. Навіть якщо фотографії в чужому профілів абсолютно не відповідають реальному стану речей.

Ця проблема стосується Instagram особливо гостро, оскільки в інших соцмережах фотографії користувачів становлять лише малу частину загального контенту, тоді як Інста буквально створена, щоб хвалитися розкішним життям. І знайти в цьому привід для депресії, особливо підліткам з нерозвиненою психікою, простіше простого.

Цікаво, що корпорація Цукерберга приховує результати своїх досліджень від громадськості і влади. Тому на публікацію The Wall Street Journal вже звернули увагу американські сенатори, які збираються провести розслідування і в разі виявлення порушень, змусити Facebook вжити заходів щодо обмеження залежності молоді від Instagram.

Варто відзначити, що соцмережа вже почала роботу в цьому напрямку. Так, нещодавно розробники додали функції, що дозволяють приховувати кількість лайків на публікаціях і фільтрувати негативні коментарі. Також вони намагаються відгородити незміцнілі уми від програми – з недавніх пір реєструватися в Instagram можна тільки з 13 років.