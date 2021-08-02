Через одну примху Google мільйони смартфонів на Android стануть “цеглинами”

У вересні 2021 року Google позбавить власників гаджетів на Android 2.3.7 і більш ранніх версіях авторизуватися в своїх акаунтах. Вони більше не зможуть користуватися поштою Gmail, сховищем Drive, дивитися відео на YouTube і навіть завантажувати ПЗ з магазину Play. У світі налічується понад 3 млрд. Android-пристроїв, і близько 1,2% з них працюють на Android нижче версії 5.





Google ховає стародавні версії Android

Інтернет-гігант Google вирішив остаточно умертвити смартфони на базі ОС Android 2.3.7 і більш ранніх її версій. Як пише Liliputing, з 27 вересня 2021 р власники таких гаджетів більше не зможуть увійти в свої акаунти, що автоматично закриває їм доступ до більшості функцій популярних сервісів Google.

Спроба входу в профіль після 27 вересня 2021 року на пристрої з Android 2.3.7 і старіших увінчається лише повідомленням про помилку авторизації. Користувачі більше не зможуть завантажувати нові додатки з Google Play і оновлювати наявні, користуватися всіма перевагами авторизації на YouTube, в «Картах» і навіть не отримають доступ до власного сховища на Google Drive і пошті Gmail.

Маскоти ранніх версій Android. 2.3.7 Google зобразила у вигляді імбирного пряника (крайній зліва)

Інтернет-гігант почав розсилання повідомлень про швидке блокування доступу до профілів всім, хто ще користується гаджетами з Android 2.3.7 і версіями, випущеними до неї. Це не тільки смартфони, але і планшети. Таким чином, на купівлю сучасного пристрою у них є майже два місяці.

Скільки людей постраждає

Google не розкриває кількість пристроїв на базі Android 2.3.7 і старіших версій, активних в даний час. Всього за підсумками 2020 року в світі нараховувалося понад 3 млрд функціонуючих Android-пристроїв (статистика Business of Apps).

Згідно порталу Statista, на червень 2021 р пристрої з Android нижче версії 5.0 утримували 1,18-процентну частку світового ринку (близько 35,4 млн). Їх кількість від кварталу до кварталу зменшується – наприклад, в червні 2020 року на них припадало 1,96%, в червні 2019 року – 4,93%, а роком раніше – 11%.



Samsung Galaxy S2 – одним з найпопулярніших смартфонів з Android 2.3.7

В Україні на гаджети з Android 5.0 і нижче на липень 2021 р припадало 9,54% всіх Android-пристроїв.

Сама Android 2.3.7 вийшла майже 10 років тому, наприкінці вересня 2011 р. На базі цієї прошивки випускали свої смартфони багато великих бренди. Наприклад, на ній працював флагманський Samsung Galaxy S2, плюс її можна було зустріти на Sony Xperia NX.

З одного боку, адептів старих версій Android мало, з іншого, їх десятки мільйонів

В кінці лютого 2011 р Google анонсувала Android 3.0 для планшетів, а 18 жовтня 2011 р відбувся дебют уніфікованої Android 4.0.

Апдейт неможливий

Варіантів у власників гаджетів з Android 2.3.7 і більш ранніх версій тепер всього три. Вони можуть продовжити користуватися ними і після 27 вересня 2021 р незважаючи на всі обмеження, пов’язані з неможливістю авторизації в своєму Google-акаунті. Будь-який з сервісів Google, за винятком магазину Play, буде працювати через браузер, і авторизація в своєму акаунті через нього як і раніше збережеться.

Головний екран Android 2.3.7

Також користувачі можуть перейти на iPhone і iPad або купити сучасний Android-пристрій.

Варіант з простим оновленням прошивки, наприклад, до Android 10 або 11, не передбачений. Пристрої 10-річної давності морально застаріли і не впораються з запуском та стабільною роботою сучасних операційних систем.

Цікаво, що і в 2021 році багато хто залишається вірним версії Android 2.3.7 навіть через 10 років з моменту її появи.

У рідкісних окремих випадках можливий апдейт до Android 3 або Android 4 при наявності офіційних або саморобних прошивок. Але оновлювати ОС пристрої з високим ступенем ймовірності доведеться вручну, з усіма можливими наслідками та ризиками, що випливають з цього.

Чому Google відмовляється від старих Android

Заявивши про повне припинення будь-якої підтримки Android 2.3.7 і більш старих версій, Google стверджує, що робить це з оглядкою на безпеку користувачів. За словами її представників, авторизація в акаунті на древніх гаджетах з не менш давньою прошивкою несе в собі ризик витоку персональних даних.

Частково вина в цьому лежить і на самій Google. Вона більше не випускає оновлення системи безпеки для настільки застарілих версій її мобільної ОС, концентруючись на більш свіжих збірках.

Android 4 теж не підтримується

Заміна смартфона з Android 2.3.7 на трохи більш свіжу модель, наприклад, з Android 4, у 2021 р теж не є гарною ідеєю – Google поступово позбавляється і від цієї операційки.

На початку липня стало відомо, що планшети і смартфони на базі Android 4.1-4.3 більше не будуть отримувати оновлення бібліотеки Google Play Services. Без неї не зможуть працювати сервіси Google і багато додатків сторонніх розробників.

Невідомо, коли Google введе свої санкції проти більш сучасних версій Android. П’ята версія вийшла в листопаді 2014 р., шоста з’явилася в жовтні 2015 року, сьома – в серпні 2016 року, а восьма – у серпні 2017 р. Поява Android 9 відбулася в кінці літа 2018 року.

В даний час є три версії Android, які гарантовано не втратять свою актуальність ще багато років. Перша – це Android 10 зразка серпня 2019 року, друга – Android 11, вийшла у вересні 2020 р. Також в даний час готується до релізу Android 12. Google показала її в травні 2021 р і перші пристрої на її основі можуть з’явитися у продажу вже до кінця цього року.