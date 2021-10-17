Названо програми, які потрібно неганой видалити з вашого ПК чи ноутбука

На комп’ютерах більшості користувачів встановлено чимало непотрібних програм, багато з яких є сміттям, а деякі і зовсім – небезпечні для системи. Розглянемо неактуальні сьогодні додатки для Windows, які потрібно видалити зі свого комп’ютера, щоб не ставити під загрозу безпеку системи.





Які програми можна видалити без шкоди для системи

1. QuickTime

Версія для Windows не підтримується з 2016 року. На сьогоднішній день виявлено безліч критичних вразливостей програми, які ніколи не будуть усунені розробниками. Подальше використання QuickTime небезпечно.

Сміливо видаляйте його, а в якості альтернативи використовуйте VLK плеєр.

2. CCleaner, MyCleanPC, PC Optimizer Pro

З того моменту, як Avast придбав CCleaner, репутація додатку зіпсувалася. Виявлено факти збору персональних даних, примусове управління комп’ютером без відома користувача. Оптимізатори MyCleanPC і PC Optimizer Pro зовсім не приносять користі і шкідливі для системи. Їх негативний вплив особливо помітно при чищенні реєстру і примусовому видаленні файлів і додатків.

Для повсякденного використання досить вбудованих систем очищення і оптимізації Windows . Дотримуйтесь наших інструкцій і сміливо видаляйте ці програми.

3. uTorrent

На сьогоднішній день uTorrent зарекомендував себе як ненадійний додаток. Крім реклами в процесі установки вій ще й нав’язує інсталяцію непотрібних користувачеві програм.

Факт шкодочинності даного ПЗ був підтверджений у 2015 році. Тоді виявили, що додаток задіяно в прихованому майнінгу криптовалюти.

Немає причин використовувати uTorrent, його також можна сміливо видаляти. Ми вважаємо, що торрент-клієнт qBittorrent – виграє в якості, він без реклами і додаткового ПЗ.

4. Adobe Flash Player і Shockwave Player

З 2021 року Flash Player більше не підтримується Adobe, він заблокований у всіх сучасних браузерах. Відсутність підтримки тягне за собою наявність вразливостей. Перевірте наявність Flash Player в списку встановлених програм вашого комп’ютера і при наявності видаліть. Це захистить від проблем безпеки в майбутньому.

Аналогічний плагін, що підлягає видаленню, – Adobe Shockwave Player. Він не підтримується розробниками з 2019 року і теж може бути «дірою» в системі безпеки системи.

5. Java

У минулому Java використовувалося як середовище обробки мультимедіа на веб-сайтах. Зараз браузери Chrome, Firefox і ін. більше не підтримують ці програми. Якщо ви не розробник додатків для Android на Java і не використовуєте екзотичне програмне забезпечення з його підтримкою, без сумнівів видаляйте Java.

6. Microsoft Silverlight

Веб-фреймворк, аналогічний Adobe Flash. Колись був затребуваним і обробляв мультимедійний контент сайтів. Ще кілька років тому цей плагін використовувався багатьма веб-ресурсами. Але тепер він застарів і став непотрібний.

Сучасні браузери Chrome і Firefox не працюють з Silverlight вже кілька років, Edge ніколи не був сумісний з ним, тільки Internet Explorer з метою сумісності підтримує цю програму.

7. Архіватор WinRAR

Архіватор завоював популярність через свою ліцензії, яка дозволяє встановити пробну версію WinRAR для ознайомлення. Однак програма не блокується після закінчення тестового періоду, і багато користувачів продовжують нею користуватися, не звертаючи увагу на попередження.

Не замислюючись видаляйте WinRAR і встановлюйте на його заміну безкоштовний архіватор 7-Zip. Він повною мірою задовольнить всі повсякденні потреби при роботі з файлами.

Вищезазначені програми сьогодні неактуальні і більше не потрібні. Вони не виконують ніяких корисних функцій і небезпечні для подальшого перебування в системі.