В Android виявили небезпечну вразливість: одне SMS може обірвати навіть екстрений дзвінок

Дослідник кібербезпеки виявив уразливість Android, яка дозволяє віддалено порушити роботу мобільного зв’язку. Для атаки достатньо одного спеціально сформованого SMS, причому власникові смартфона навіть не потрібно відкривати повідомлення.

Фахівець із кібербезпеки Марк Блах (Mark Blah) оприлюднив подробиці вразливості CVE-2026-58882, яку неофіційно назвали SMS of Death — «SMS смерті». Як повідомляє BleepingComputer, помилка в системі обробки повідомлень дозволяє зловмисникам дистанційно спричиняти збої мобільного зв’язку на смартфонах Android. У результаті можуть обриватися поточні розмови, зокрема й дзвінки до екстрених служб.

Особливу небезпеку становить те, що атака належить до категорії zero-click. Це означає, що користувачеві не потрібно натискати на посилання, відкривати вкладення або підтверджувати будь-які дії. Шкідливе повідомлення обробляється системою ще до потрапляння до папки вхідних SMS, тому власник смартфона може навіть не здогадуватися про причину раптової втрати зв’язку.

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Як одне SMS може порушити роботу смартфона

Причиною вразливості стала помилка у функції WapPushOverSms.decodeWapPdu, яка відповідає за обробку спеціальних повідомлень WAP Push. Зловмиснику достатньо надіслати особливим чином сформоване повідомлення завдовжки лише вісім байтів. Через некоректну перевірку даних Android отримує від’ємне значення розміру масиву, що спричиняє критичну помилку NegativeArraySizeException.

Унаслідок цього аварійно завершується системний процес com.android.phone, який забезпечує роботу мобільного зв’язку. Смартфон тимчасово втрачає можливість здійснювати та приймати дзвінки, а активні розмови перериваються. Проблема може повторюватися, якщо оператор повторно доставляє шкідливе повідомлення або система намагається обробити його після перезавантаження.

Під час експериментів дослідник встановив, що приблизно 20 таких повідомлень можуть спричинити циклічне перезавантаження пристрою. На одному зі смартфонів з Android 12 система перезапускалася приблизно кожні 90 секунд. У деяких випадках для відновлення нормальної роботи може знадобитися видалення проблемних повідомлень через Android Debug Bridge (ADB), що потребує спеціальних технічних навичок.

Дослідник також опублікував демонстраційний код, який підтверджує можливість використання вразливості. Водночас наразі немає підтверджених даних про масові атаки на користувачів Android із застосуванням цього методу.

Які версії Android перебувають під загрозою

За інформацією дослідника, проблема стосується Android 12–17. Google підготувала виправлення для версій Android 14, 15, 16 і 17, яке з’явилося у вихідному коді ще в жовтні 2026 року. Водночас CVE-2026-58882 офіційно внесли до листопадового бюлетеня безпеки Android, оприлюдненого 2 листопада, із критичним рівнем небезпеки. Тому користувачам рекомендовано встановити листопадове оновлення безпеки або новіше, щойно воно стане доступним для їхнього пристрою.

Найскладніша ситуація виникла зі смартфонами на Android 12 і 13. Ці версії не отримали відповідного виправлення в межах нових оновлень Google, тому пристрої, виробники яких припинили підтримку програмного забезпечення, можуть залишатися вразливими.

Щоб перевірити захищеність смартфона, потрібно відкрити налаштування Android, перейти до розділу інформації про пристрій або безпеку та знайти дату останнього оновлення системи. Розташування цього пункту залежить від виробника. Якщо доступна нова версія програмного забезпечення, її рекомендують встановити якомога швидше.

Для українських користувачів проблема також актуальна, адже під час атаки смартфон може втратити мобільний зв’язок у критичний момент. Особливо небезпечним є потенційне переривання дзвінків до екстрених служб. При цьому звичайне блокування підозрілих SMS не гарантує захисту, оскільки система обробляє шкідливі дані ще до їхнього відображення користувачеві.