Google відмовилася від підтримки ще однієї версії Android

Компанія Google оголосила про завершення підтримки операційної системи Android 4.4 KitKat. З серпня поточного року API-інтерфейси ОС не сумісні з сервісами компанії, повідомляє портал XDA.

Згідно з джерелом, припинення підтримки Android 4.4 KitKat не повинне сильно вплинути на користувачів, оскільки більшість з них вже перейшли на нові версії ОС.

За даними Google, Android 4.4 KitKat використовується менш ніж на 1% від усіх пристроїв на базі Android. Ця операційна система була випущена в 2013 році і була значним оновленням порівняно з попередніми версіями. Серед основних нововведень Android 4.4 KitKat значилися підтримка NFC, бездротового друку, покращена багатозадачність та багато іншого.

Останнє оновлення для KitKat вийшло у липні 2014 року під номером Android 4.4.4.

Очікується, що у жовтні 2023 року компанія Google разом зі смартфонами лінійки Pixel 8 випустить повноцінну версію Android 14. На даний момент користувачі та розробники активно тестують бета-версію цієї мобільної операційної системи.