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Названо небезпеки розширень у браузерах

12.05.2022
1 хвилина на прочитання
Microsoft Chrome

За допомогою розширень можна інтегрувати в браузер відсутні функції: конвертування файлів, редагування офісних документів у вікні веб-браузера, менеджери паролів та ін. Користувач встановлює доповнення в Chrome, Opera і Firefox, щоб полегшити собі життя. Однак не всі розширення однаково корисні, а багато з них зовсім небезпечні. Розберемося, чим ризикує користувач, завантажуючи та встановлюючи доповнення для браузера.


Головна небезпека розширень – віруси та інші «поганці». Власники магазинів програм намагаються своєчасно виявляти доповнення зі шкідливим кодом, але вдається це далеко не завжди. Так, під час одного з багатьох «віртуальних рейдів» експертів з безпеки з інтернет-магазинів ПЗ було виявлено майже три десятки розширень зі шкідливим кодом. Судячи зі статистики завантажень, виявилися зараженими комп’ютери щонайменше 3 мільйонів користувачів браузерів Microsoft Edge та Google Chrome.

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Більшість доповнень зі шкідливим кодом – розширення для скачування музики та відео зі стрімінгових сервісів та з соцмереж, а також агрегатори новин. Пояснюється це тим, що такі інструменти регулярно з’єднуються з різними інтернет-ресурсами, за допомогою чого маскується підозріла мережна активність.    

Chrome Store

Неафішовані розробниками дії доповнень також можуть включати:

  • Стеження за користувачами.
  • Крадіжку даних, у тому числі паролів, історії браузера, платіжної інформації. 
  • Перенаправлення користувача на фішингові сайти. 
  • Збір даних про операційну систему, версію браузера, пристрій користувача.
  • Використання апаратних ресурсів смартфона або комп’ютера для монетизації трафіку, майнінгу криптовалют . 

Також варто враховувати, що розширення це просто невеликі програми, що вбудовуються в браузер. І як і будь-яке ПЗ, вони можуть конфліктувати, загальмовувати роботу браузера та операційної системи. 

Щоб мінімізувати ризики:

  • Завантажуйте розширення лише з офіційних магазинів. 
  • Звертайте увагу на рейтинги, кількість завантажень, відгуки користувачів. 
  • Оскільки відгуки в магазині можуть бути накрученими, пошукайте інформацію про плагін, що вас цікавить, в Google. 
  • Вчасно оновлюйте антивірусне програмне забезпечення. 

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12.05.2022
1 хвилина на прочитання
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