Названо небезпеки розширень у браузерах

За допомогою розширень можна інтегрувати в браузер відсутні функції: конвертування файлів, редагування офісних документів у вікні веб-браузера, менеджери паролів та ін. Користувач встановлює доповнення в Chrome, Opera і Firefox, щоб полегшити собі життя. Однак не всі розширення однаково корисні, а багато з них зовсім небезпечні. Розберемося, чим ризикує користувач, завантажуючи та встановлюючи доповнення для браузера.





Головна небезпека розширень – віруси та інші «поганці». Власники магазинів програм намагаються своєчасно виявляти доповнення зі шкідливим кодом, але вдається це далеко не завжди. Так, під час одного з багатьох «віртуальних рейдів» експертів з безпеки з інтернет-магазинів ПЗ було виявлено майже три десятки розширень зі шкідливим кодом. Судячи зі статистики завантажень, виявилися зараженими комп’ютери щонайменше 3 мільйонів користувачів браузерів Microsoft Edge та Google Chrome.

Більшість доповнень зі шкідливим кодом – розширення для скачування музики та відео зі стрімінгових сервісів та з соцмереж, а також агрегатори новин. Пояснюється це тим, що такі інструменти регулярно з’єднуються з різними інтернет-ресурсами, за допомогою чого маскується підозріла мережна активність.

Неафішовані розробниками дії доповнень також можуть включати:

Стеження за користувачами.

Крадіжку даних, у тому числі паролів, історії браузера, платіжної інформації.

Перенаправлення користувача на фішингові сайти.

Збір даних про операційну систему, версію браузера, пристрій користувача.

Використання апаратних ресурсів смартфона або комп’ютера для монетизації трафіку, майнінгу криптовалют .

Також варто враховувати, що розширення це просто невеликі програми, що вбудовуються в браузер. І як і будь-яке ПЗ, вони можуть конфліктувати, загальмовувати роботу браузера та операційної системи.

Щоб мінімізувати ризики: