TikTok не планує знімати обмеження для Росії

TikTok не планує знімати обмеження на роботу в росії, розміщення відео від користувачів із рф, як і раніше, залишається недоступним, повідомили в прес-службі соцмережі.





Раніше в деяких ЗМІ з’явилася інформація, що росіяни зможуть знову користуватися TikTok без обмежень з 27 вересня 2022 року.

Зараз російським блогерам не доступна можливість опублікування нових роликів. Вони також не можуть вести прямі трансляції на платформі.