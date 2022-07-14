Softnews
TikTok не планує знімати обмеження для Росії
TikTok не планує знімати обмеження на роботу в росії, розміщення відео від користувачів із рф, як і раніше, залишається недоступним, повідомили в прес-службі соцмережі.
Раніше в деяких ЗМІ з’явилася інформація, що росіяни зможуть знову користуватися TikTok без обмежень з 27 вересня 2022 року.
Зараз російським блогерам не доступна можливість опублікування нових роликів. Вони також не можуть вести прямі трансляції на платформі.
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