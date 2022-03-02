Softnews

З FIFA 22, FIFA Online та FIFAMobile зникнуть всі російськ команди

02.03.2022
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Заяву про те, що компанія прибере зі своїх останніх футбольних ігор як збірну Росії, так і всі російські клуби Electronic Arts оголосила в офіційному твіттері серії ігор FIFA. За кілька годин до того інформацією поділився Том Хендерсон.


В даний час зміни стосуватимуться лише трьох ігор з франшизи: FIFA 22, FIFA Mobile та FIFA Online, проте у видавництві «активно розглядають можливість» вжити аналогічних заходів і для інших своїх ігор. Про решту змін компанія повідомить окремо.

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У FIFA 22 до цього була збірна Росії, а також три неліцензовані клуби — московські «Спартак», «ЦСКА» та «Локомотив».

Розробники зазначили, що ухвалили рішення невдовзі після схожих дій з боку своїх партнерів у Міжнародній федерації футболу та Союзі європейських футбольних асоціацій. 

Крім того, із симулятора хокею NHL 22 приберуть як російські, так і білоруські команди та збірні вже найближчими тижнями.

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02.03.2022
1 хвилина на прочитання

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