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Micron попередила про нове подорожчання пам’яті: цього разу через роботів-гуманоїдів

Micron прогнозує нове подорожчання пам'яті: роботи-гуманоїди можуть потребувати до 200 ГБ DRAM кожен. Дефіцит, за оцінкою компанії, триватиме кілька років.

Автор:
Andrew Orobets
Робот BYD

Один із найбільших виробників пам’яті не чекає на швидке охолодження ринку. Micron прогнозує новий виток подорожчання чипів, і цього разу його підштовхнуть не лише дата-центри. Компанія вказує на гуманоїдних роботів, яким знадобляться сотні гігабайтів оперативної пам’яті та накопичувачі на кілька терабайтів.

Прогноз пролунав разом зі звітом Micron за четвертий квартал 2026 фінансового року. У компанії вважають, що найближчими роками попит на пам’ять помітно перевищуватиме пропозицію. Коли ринок повернеться до балансу, у Micron не кажуть.

За оцінкою виробника, на один гуманоїдний робот у середньому припадає близько 200 ГБ DRAM і кілька терабайтів NAND. До кінця десятиліття «фізичний ШІ» може стати помітним чинником для всього ринку пам’яті. Прогнози відвантажень на 2030 рік дуже розходяться: від 250 тисяч до 1,2 мільйона роботів. Якщо взяти верхню межу й оцінку Micron, лише ця категорія пристроїв потребуватиме близько 240 петабайтів DRAM.

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Водночас компанія готується до зростання попиту від нинішніх клієнтів. Micron уклала 26 багаторічних угод із зобов’язаннями щодо закупівель, які охоплюють понад 35% очікуваної виручки до 2030 року. Значну частину поставок на 2027 фінансовий рік уже закріплено за вищими цінами.

Виробництво теж розширюється. У першій половині 2027 фінансового року на капітальні витрати Micron планує спрямувати $25 млрд, а в другій половині ще більше. Основну частину додаткових інвестицій витратять на будівництво чистих приміщень. Помітно збільшити доступні потужності вони почнуть лише з кінця 2028 року, тож найближчим часом полегшення на ринку не варто очікувати.

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