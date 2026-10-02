Micron попередила про нове подорожчання пам’яті: цього разу через роботів-гуманоїдів

Один із найбільших виробників пам’яті не чекає на швидке охолодження ринку. Micron прогнозує новий виток подорожчання чипів, і цього разу його підштовхнуть не лише дата-центри. Компанія вказує на гуманоїдних роботів, яким знадобляться сотні гігабайтів оперативної пам’яті та накопичувачі на кілька терабайтів.

Прогноз пролунав разом зі звітом Micron за четвертий квартал 2026 фінансового року. У компанії вважають, що найближчими роками попит на пам’ять помітно перевищуватиме пропозицію. Коли ринок повернеться до балансу, у Micron не кажуть.

За оцінкою виробника, на один гуманоїдний робот у середньому припадає близько 200 ГБ DRAM і кілька терабайтів NAND. До кінця десятиліття «фізичний ШІ» може стати помітним чинником для всього ринку пам’яті. Прогнози відвантажень на 2030 рік дуже розходяться: від 250 тисяч до 1,2 мільйона роботів. Якщо взяти верхню межу й оцінку Micron, лише ця категорія пристроїв потребуватиме близько 240 петабайтів DRAM.

Водночас компанія готується до зростання попиту від нинішніх клієнтів. Micron уклала 26 багаторічних угод із зобов’язаннями щодо закупівель, які охоплюють понад 35% очікуваної виручки до 2030 року. Значну частину поставок на 2027 фінансовий рік уже закріплено за вищими цінами.

Виробництво теж розширюється. У першій половині 2027 фінансового року на капітальні витрати Micron планує спрямувати $25 млрд, а в другій половині ще більше. Основну частину додаткових інвестицій витратять на будівництво чистих приміщень. Помітно збільшити доступні потужності вони почнуть лише з кінця 2028 року, тож найближчим часом полегшення на ринку не варто очікувати.