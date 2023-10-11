Стала відома вартість гнучого смартфона OnePlus

У мережу потрапили якісні рендери, характеристики та вартість першого складаного смартфона компанії OnePlus. Про це повідомляє німецький портал Winfuture .

Судячи з знімків, OnePlus Open пропонуватиметься у двох колірних рішеннях: чорному з кришкою з екошкіри та зеленому з панеллю зі скла. Діагональ зовнішнього екрана становитиме 6,31 дюйма, а гнучкого внутрішнього дисплея – 7,8 дюйма.

За продуктивність новинки відповідатиме чіп Snapdragon 8 Gen 2. Смартфон також оснастять 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та внутрішнім накопичувачем на 256 ГБ.

OnePlus Open також приписують основну камеру з роздільною здатністю 48 Мп, ультраширококутну на 48 Мп та телеоб’єктив із трикратним оптичним зумом на 64 Мп.

Перший складаний смартфон OnePlus надійде в продаж за ціною $1,7 тис., всього на $100 дешевше за Samsung Galaxy Z Fold5. За чутками, презентація пристрою відбудеться 19 жовтня.

Відомо, що OnePlus Open є «клоном» смартфона Oppo Find N3, що ще не вийшов. Пристрої мають єдиний дизайн та характеристики. Основна відмінність між ними полягає в тому, що рішення від OnePlus поставлятиметься на міжнародний ринок, тоді як смартфон від Oppo буде ексклюзивом для Китаю .