Скільки українців вимикають прилади з розетки та чому

Результати дослідження показали, що 39% українців не відключають техніку від розеток. Ще 37% відключають тільки перед від’їздом з дому надовго. 19% від’єднують хоча б один пристрій перед кожним виходом з дому. Тільки 5% – щоразу перед сном.

З числа опитаних, хто відключає техніку від розеток, найпопулярнішими пристроями виявилися зарядки від смартфона (19%) і від ноутбука (16%). Також респонденти відключають такі гаджети (читачі могли вибрати кілька варіантів відповіді):

телевізор (15%);

чайник (13%);

мікрохвильова піч (11%);

роутер (9%);

тостер (9%);

холодильник (2%).

Також GSMinfo з’ясував причини, через які українці відключають техніку. Найпопулярніша відповідь – щоб уникнути короткого замикання (77%). Тільки 12% респондентів у такий спосіб економлять на електроенергії. 7% зізналися, що роблять це за звичкою. Лише 1% побоюється фонового випромінювання від електроприладів.

На запитання “Ви б хотіли відключати техніку з розеток для економії грошей на електроенергії?” більшість українців (67%) відповіли негативно. Однак 21% готові піти на такий крок. Ще 12% вже відключають техніку від розеток з метою економії. При цьому половина українців (50%) хоче спробувати або вже користується розумними розетками.