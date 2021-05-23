Названо кращі смартфони за версією AnTuTu до 9000 гривень

Бенчмарк AnTuTu ось уже довгі роки є основним полігоном, на якому смартфони змагаються в питанні своєї продуктивності. Тому, якщо вам потрібен потужний апарат, варто звернути увагу на пристрої, які набрали в ньому багато балів. Саме про такі моделі з бюджетного сегмента ми вам сьогодні й розповімо.





№5 – Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Результат в AnTuTu: 295 000 балів

При гарній продуктивності, яка досягається за рахунок зв’язки чіпсета Snapdragon 732G і 8 ГБ оперативної пам’яті у моделі просто неймовірний екран з частотою оновлення 120 Гц, виконаний за технологією AMOLED. Подібного немає в жодному іншому пристрої за аналогічною ціною.



№4 – Xiaomi Mi 10 Lite

Результат в AnTuTu: 317 333 балів

Все ще актуальна модель. Під її капотом трудиться солідний дует Snapdragon 765G і 6 ГБ оперативної пам’яті. Всі сучасні ігри та програми працюють без підвисань. 6.57-дюймовий AMOLED дисплей видає контрастну і насичену картинку, а акумулятора ємністю 4160 мАг вистачає на цілий день автономної роботи.



№3 – Xiaomi Redmi Note 9T

Результат в AnTuTu 336 256 балів

Xiaomi Redmi Note 9T – найпотужніший апарат за свої гроші. Завдяки процесору Dimensity 800U пристрій набирає в AnTuTu шикарний для такої ціни результат. До того ж, це найбільш доступний смартфон з підтримкою 5G мереж. Не просідає гаджет і в інших питаннях: у нього ємний акумулятор 5000 мАг, 6.53-дюймовий екран і є всі актуальні комунікаційні інтерфейси.



№2 – Honor 30s

Результат в AnTuTu: 362 865 балів

Honor 30s побудований на базі процесора Kirin 820, який доповнюється 6 ГБ оперативної пам’яті. Зв’язка досить потужна і її вистачить на найближчі пару років безпроблемної експлуатації. Також у гаджета є 40-ватна швидка зарядка, з якої батарея ємністю 4000 мАг повністю заповнює ресурси за 50 хвилин. Згадки заслуговують і фотоможливості квадрокамери 64 + 8 + 2 + 2 МП.

№1 – Xiaomi Poco X3 Pro

Результат в AnTuTu: 453 223 бали

Poco X3 Pro комплектується майже флагманським процесором Snapdragon 860, а тому показує кращу потужність. Пристрій спокійно тягне найвимогливіші тайтли на найвищих графічних налаштуваннях і, судячи з усього, найближчим часом ситуація не зміниться. З іншими характеристиками теж повний порядок: відмінний 6.67-дюймовий IPS дисплей з частотою оновлення 120 Гц і ємний акумулятор 5160 мАг.

