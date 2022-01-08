Складено рейтинг кращих фітнес-браслетів 2022 року: вибір GSMinfo

Якщо ви хочете вести здоровий спосіб життя, але не знаєте з чого почати – просто купіть фітнес-браслет. Це найпростіший і найдоступніший спосіб отримати мотивацію і почати стежити за своїм здоров’ям. Адже цей розумний гаджет у буквальному сенсі змушуватиме вас вставати зі стільця, щоб рухатися, і нагадувати про кількість пройдених кроків.





Редакція GSMinfo обрала найкращі фітнес-браслети, представлені на українському ринку в 2022 році.

Xiaomi Mi Smart Band 5

В Україні Xiaomi Mi Band вже є безумовним явищем для позначення фітнес-браслетів та абсолютним бестселером. І п’яте покоління «мі бенду» можна назвати найкращою пропозицією на ринку щодо співвідношення ціни та якості. Гаджет коштує близько 800 гривень. При цьому він також пропонує великий набір опцій та фішок.

Пристрій оснащений якісним 1,1-дюймовим дисплеєм із можливістю регулювання яскравості. У «п’ятірці», крім стандартних функцій моніторингу сну, вимірювання пульсу та підрахунку кроків, є одинадцять спортивних режимів, включаючи заняття на гребному та еліптичному тренажері, йогу та стрибки на скакалці. Завдяки водозахисту браслет підходить для плавання (але пірнати в ньому все ж таки не рекомендується).

Серед інших корисних функцій – повідомлення про вхідні дзвінки та повідомлення, керування відтворенням музики, дистанційне керування камерою, розрахунок персонального індексу життєдіяльності (PAI). Спеціально для жіночої аудиторії браслет має програму для відстеження циклу.

З фішок можна відзначити понад 65 циферблатів, інструкцію з дихальними вправами, функцію пошуку смартфона. На відміну від попередніх версій, браслет оснащений магнітною зарядкою – тепер капсулу можна не діставати з ремінця. Автономність у гаджета велика – до 14 днів звичайного використання. Також є режим енергозбереження.

Xiaomi Mi Smart Band 6

Останнє – шосте за рахунком – покоління хіта було представлено на початку 2021 року. Порівняно з попередником Mi Smart Band 6 “наростив” екран до рекордних для смарт-браслетів 1,56 дюймів і відображає на 50% більше інформації. Сенсорна кнопка відсутня – тепер все керування виконується жестами. Пристрій поставляється з чорним ремінцем, що має антибактеріальні властивості.

Кількість режимів активності збільшилася до тридцяти: тепер серед них є вуличні танці, високоінтенсивні інтервальні тренування, бокс та зумба. Шість із них пристрій може визначати автоматично.

Серед інших нововведень – покращений дизайн інтерфейсу, затребуваний у часи коронавірусу датчик вимірювання рівня кисню в крові, вдосконалена функція моніторингу дихання уві сні та кінетична прокрутка елементів на екрані.

Інші характеристики Mi Smart Band 6 практично не відрізняються від попередника: є функція підрахунку кроків, аналіз сну, моніторинг стресу, контроль пульсу, обчислення показника PAI, відстеження жіночого циклу, будильник та багато іншого. Що стосується взаємодії зі смартфоном, за допомогою Mi Band 6 можна керувати музикою та камерою, відхиляти або заглушати вхідний дзвінок, а також отримувати різні оповіщення.

Місткість акумулятора залишилася колишньою – 125 мАг. Через збільшений екран загальна автономність пристрою знизилася в порівнянні з «п’ятіркою», хоча все ще знаходиться на гідному рівні – до двох тижнів у звичайному режимі та до п’яти днів в інтенсивному.

Ціна Mi Smart Band 6 в Україні знаходиться в межах 1000-1200 грн.

Samsung Galaxy Fit 2

Останнє покоління фітнес-браслету від корейського виробника має найбільшу автономність серед гаджетів, представлених у нашому огляді. Завдяки ємному акумулятору на 159 мАг пристрій може працювати до 21 дня без підзарядки.

Galaxy Fit2 можна порівняти з моделями Xiaomi як зовні, так і за функціями та ціною. Наприклад, екран у нього такий самий, як і у Mi Smart Band 5, але має більшу насиченість і барвистість завдяки вищій глибині кольорів. А носити гаджет комфортніше завдяки силіконовому ремінцю, що дихає.

Пристрій здатний автоматично визначати п’ять видів активності – біг, ходьба, динамічне тренування, веслування та еліптичний тренажер, а всього доступно більше дев’яноста спортивних режимів. Звичайно, тут присутні всі основні функції фітнес-браслету: моніторинг сну, підрахунок кроків та спалених калорій, вимірювання пульсу, таймер, будильник, секундомір та багато іншого. Також у браслеті можна плавати, але для занурень він не підходить.

З цікавого – функції відстеження споживання води та гігієни рук. Крім того, з браслета можна відповідати на вхідні повідомлення за допомогою коротких шаблонів. Щоб настроїти зовнішній вигляд пристрою на свій смак, на вибір користувача надається понад 70 циферблатів. А ось датчика вимірювання рівня кисню в крові, на відміну від шостого Mi Smart Band, у Galaxy Fit2 немає.

Ціна Galaxy Fit2 в Україні стартує від 1200 грн.

Honor Band 6

Нова модель китайського бренду Honor разюче відрізняється від своїх попередників: це якийсь гібрид фітнес-браслету та розумного годинника. Перше, що впадає у вічі при погляді на гаджет – це великий і яскравий прямокутний дисплей з діагоналлю 1.47 дюйма. На корпусі є фізична кнопка для виклику головного меню та активації екрану, що підвищує зручність використання.

У браслеті запрограмовано десять спортивних режимів, шість з яких девайс розпізнає автоматично. Пристрій має пиловодозахист IP68 і водонепроникність WR50, завдяки чому в ньому можна навіть пірнати на глибину до 50 м. При цьому Honor Band 6 має добре пророблений режим «Плавання».

Моніторинг сну, пульсу, фізичної активності, калорій, управління музикою та камерою смартфона, прийом та перегляд повідомлень та сповіщень – все це, звичайно ж, є. Серед просунутих функцій – вимірювання рівня кисню в крові, розумний будильник, відстеження менструального циклу, моніторинг стресу, кільця активності, дихальні вправи і навіть ліхтарик, реалізований за рахунок яскравішого підсвічування дисплея.

Акумулятор браслета розрахований приблизно на два тижні стандартного використання. У комплекті йде швидка магнітна зарядка, яка за 10 хвилин поповнює пристрій енергією на 3,5 дні.

Ціна Honor Band 6 в Україні 1100-1500 грн.

Huawei Band 6

Це ще один гібрид смарт-браслету та розумного годинника. Незважаючи на ширшу функціональність і «старшинство» бренду, браслет від Huawei офіційно коштує дешевше за Honor Band 6. Зовні пристрої схожі: Huawei Band 6 також має великий 1.47-дюймовий дисплей AMOLED з фізичною кнопкою. Щоправда, корпус тут глянсовий, під метал, а дизайн циферблату більш молодіжний.

А ось спортивних режимів у фітнес-годиннику від Huawei набагато більше – цілих 96! До того ж, завдяки фірмовому алгоритму TruSport, під час тренування гаджет відстежуватиме максимальне споживання кисню, аеробні/анаеробні пороги та час відновлення після заняття.

Пристрій має датчик вимірювання рівня кисню в крові. На відміну від Honor, ця функція працює постійно в режимі реального часу, а не лише на запит. В іншому параметри браслета не виділяються серед конкурентів: тут також є відстеження рівня стресу, аналіз сну, підрахунок кроків, безперервний моніторинг пульсу, взаємодія з повідомленнями та дзвінками зі смартфона. Бонус – це можливість відповісти на дзвінок за допомогою текстового шаблону.

Huawei Band 6 працює від акумулятора до 14 днів при неінтенсивному використанні. Швидка магнітна зарядка дозволяє за 5 хвилин зарядити браслет для роботи протягом двох днів.

Ціна Huawei Band 6 в Україні знаходиться в межах 1200 грн.

Garmin Vivosmart 4

Браслет від американського виробника професійної навігаційної техніки є найпросунутішим гаджетом у нашому рейтингу. Garmin Vivosmart 4 – це преміальна модель вартістю 3000 гривень. Ця ціна обумовлена ​​не тільки іменитістю марки, а й конструктивними особливостями. Пристрій має «брутально-елегантний» дизайн та висококонтрастний монохромний дисплей з автоматичним регулюванням яскравості.

Від своїх конкурентів гаджет відрізняється підвищеною ергономічністю та практично не відчувається на руці, тому з ним зручно, навіть, спати. Браслет представлений у двох розмірах: S/M та L. Пристрій має великий асортимент різноманітних функцій. Крім стандартного набору, тут є датчик вимірювання рівня насичення крові киснем, функція пошуку телефону, керування камерою смартфона, прийом сповіщень та повідомлень, цілодобове відстеження рівня стресу, а також інноваційна функція вимірювання запасів енергії організму Body Battery.

Крім того, власники Garmin Vivosmart 4 стають учасниками безкоштовної спільноти Garmin Connect, в якій можна не лише відслідковувати свій прогрес, а й обмінюватися заняттями та змагатися із друзями. Браслет можна носити під час плавання та в душі. Місткості батареї вистачає до 7 днів у стандартному режимі роботи.