Експерти розповіли, як легко розмити фон на фото

Розмиття фону на фотографії – це чудова ідея. На це є кілька причин. По-перше, це хороший спосіб привернути увагу до конкретного об’єкту (наприклад, людини або будь-якого предмету). По-друге, фотографія при цьому набуває якогось «професіоналізму».





Ефект розмиття фону (також відомий як боке) можна застосувати навіть після того, як фотографія вже зроблена. Все завдяки досягненням у галузі програмного забезпечення для редагування! Трохи нижче ми розповімо, як розмити фото на iOS, Android, Windows та MacOS.

Що ж, давайте приступимо!

IOS



Якщо ви ще не зробили знімок, то можете використовувати портретний режим, вбудований у програму камери на iPhone. Так, ця функція іноді спрацьовує і при фотографуванні різних предметів, але все ж таки найкраще підходить для зйомки людей.

Але якщо ви вже зробили фотографію, то можете створити ефект за допомогою сторонньої програми. Тут варто виділити Blur Photo Editor Background від Connects Ltd. У App Store цей інструмент дозволяє редагувати фотографії з високою точністю, але для цього потрібно придбати передплату вартістю 5 доларів на місяць.

Щоб розмити фон на готовому фото, виконайте такі дії:

Надайте програмі доступ до фотографій, а потім виберіть зображення, яке потрібно відредагувати. Натисніть кнопку «Портрет» у нижньому правому куті. Проведіть пальцем по об’єкту, який потрібно зберегти у фокусі. За необхідності відрегулюйте повзунки «Інтенсивність» та «Розмір кисті». Після завершення клацніть на піктограму галочки в нижньому правому куті. Натисніть кнопку «Зберегти» у верхньому правому куті, щоб зберегти зміни.

ANDROID



Деякі смартфони на базі Android (наприклад, лінійка Samsung Galaxy) пропонують вбудовані функції портретного режиму для автоматичного розмиття фону на фотографіях.

В іншому випадку рекомендуємо завантажити програму Auto Blur Background від Judi Studio з магазину Google Play.

Після встановлення програми виконайте такі дії:

Натисніть кнопку «Портрет». Надайте програмі доступ до фотографій, а потім виберіть фото, яке потрібно відредагувати. Програма негайно проаналізує та автоматично розмиває фон. Ви також можете вибрати параметр «Фокус» (нижній лівий кут), щоб вручну сфокусувати та розмити певні частини фотографії за допомогою інструментів «Малювання» та «Ластик». Торкніться піктограми «Розмиття» та відрегулюйте повзунок, щоб збільшити або зменшити інтенсивність розмиття, а потім натисніть на іконку зі стрілкою («Назад»). Після завершення натисніть кнопку «Зберегти» у нижньому правому куті.

Примітка. Якщо ви хочете розмити фон будь-якого предмета за допомогою програми, то спочатку виберіть «Пейзаж» або «Форма», а не «Портрет».

WINDOWS/MACOS

Як Windows, так і MacOS мають вбудовані програми для розмиття фону на зображеннях, але ми пропонуємо використовувати одну з найпопулярніших та найдоступніших програм для редагування фотографій – Adobe Photoshop.

Після встановлення програми виконайте такі дії:

Відкрийте потрібну фотографію у Photoshop (Файл > Відкрити). У правій частині екрана в розділі «Шари» клацніть правою кнопкою миші на фотографії та виберіть «Дублювати шар». Переконайтеся, що вибрано верхній шар, а потім застосуйте фільтр «Розмиття за Гаусом» (Фільтр > Розмиття > Розмиття за Гаусом). Як значення радіусу поставте 50, а потім натисніть «OK». Потім виберіть інструмент «Гумка» на панелі ліворуч. Ви можете налаштувати твердість гумки приблизно до 50% (на верхній панелі). Почніть стирати області об’єкта (ті, що мають виглядати чітко). Не поспішайте, оскільки процес може вимагати трохи терпіння. При необхідності відрегулюйте розмір гумки за допомогою повзунка на верхній панелі інструментів – це дозволить працювати з більш дрібними деталями. Збережіть зображення (Файл> Зберегти). Ви також можете експортувати зменшену версію прямо до соціальних мереж («Файл» > «Експорт» > «Експортувати як…»).

Під час роботи можна змінити непрозорість розмитого шару, щоб краще бачити дрібні деталі. Для цього виберіть потрібний шар у розділі «Шари» та змініть параметр «Непрозорість». Не забудьте повернути параметр у вихідне значення після завершення.

Це один із найпростіших і найшвидших способів розмити фон у Photoshop, однак слід визнати, що результат буде не найреалістичнішим.

ВЕБ-ПРОГРАМИ

Якщо ви не хочете завантажувати нову програму або у вас мало часу, то в інтернеті є безліч веб-інструментів для швидкого розмиття фотографій. Ми рекомендуємо Fotor.

Натисніть «Відкрити зображення» та завантажте потрібну фотографію. Відкрийте меню «Коригування» ліворуч. Перейдіть до розділу «Розширене редагування». Там ви побачите дві опції: «Пляма» та «Розмиття – кисть».

«Пляма» – це скоріше функція автофокусу, де ви можете вибрати між круговим або лінійним фокусуванням, і вказати область, за межами якої все буде розмито. Там ви також можете налаштувати області фокусування та інтенсивність розмиття. Коли ви закінчите налаштування, натисніть «Застосувати».

«Розмиття – кисть» – ручне фокусування. Функція надає більше контролю та дозволяє налаштовувати деталі за допомогою інструментів «Пензель» та «Гумка». Але це може забрати більше часу. Крім того, це преміум функція – для її використання потрібно зареєструватися та увійти до платного облікового запису, щоб видалити водяний знак. Функція «Пляма» безкоштовна і не залишає жодних водяних знаків на фотографії.

Після вибору відповідного вам інструменту та обробки фотографії, залишається лише натиснути на кнопку «Завантажити» у правому верхньому кутку. Далі вам буде запропоновано створити безкоштовний обліковий запис, щоб завантажити відредаговану фотографію.