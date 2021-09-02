Складено ТОП-12 кращих смартфонів для роботи в таксі у 2021 році

З появою смартфонів таксистам стало набагато комфортніше працювати. Компактний пристрій, який можна встановити на панелі приладів, виступає і в якості навігатора, і як засіб зв’язку з диспетчером. Однак знайти кращий смартфон для постійної роботи в таксі буває непросто, враховуючи перевантаженість ринку. Крім того, важливо враховувати специфічні вимоги таксистів.





Вимоги до пристроїв

Вибираючи телефон для роботи в таксі, характеристики на кшталт якості камери йдуть на другий план. У цій справі важливі інші параметри, серед яких виділяються наступні:

розмір екрану;

автономність;

точність GPS;

підтримка двох SIM;

вартість.

Також необхідно, щоб смартфон підтримував поширені сервіси таксі. На щастя, в цьому відношенні немає істотних розбіжностей, і практично кожен апарат пропонує користувачам повний спектр додатків.

Кращі моделі смартфонів

Зрозуміло, при виборі пристрою для роботи в таксі, потрібно звертати увагу на кращі моделі, які вже стали популярними серед таксистів. Ці апарати відрізняються привабливою ціною, а також підтримкою всіх необхідних інтерфейсів і функцій.

Xiaomi Redmi 8A 2 / 32GB

Недорогий телефон, повністю відповідає вимогам таксиста, як з точки зору характеристик, так і з точки зору ціни.

Модель відноситься до початкового сегменту пристроїв Xiaomi, а тому позбавлена ​​NFC і додаткових фотосенсорів. Зате екран відрізняється великою діагоналлю і достатньою яскравістю, а батарейка здатна витримати цілий робочий день з активною геолокацією.

плюси:

ергономіка;

діагональ екрану;

час роботи.

мінуси:

NFC не передбачений.

Samsung Galaxy A30s 32GB

На цю модель звертають увагу, перш за все, через бренд. Інші характеристики Galaxy A30s теж в повному порядку. Правда, за одним винятком.

Комбінація з трьох камер дозволить водієві підготувати машину до виїзду, коли потрібно відобразити стан автомобіля. Екран дозволить без примруження стежити за маршрутом поїздки, а вбудована батарейка не сяде в невідповідний момент.

плюси:

потрійна камера;

стабільна оболонка;

надійний бренд.

мінуси:

для AMOLED-екранів властиво вигоряння.

Huawei Y6 (2019)

Модель від китайського бренду, яка, можливо, відштовхне покупця, так як нові пристрої Huawei позбавлені Google-сервісів. Але цей смартфон позбавлений даного недоліку, оскільки випущений до введення санкцій.

Разом з тим Y6 – точно не ідеальний смартфон для таксиста. Так, діагональ екрану відповідає всім вимогам, а камера відрізняється хорошою деталізацією. Але з батарейкою на 3000 мАг апарат доведеться часто тримати підключеним до електромережі.

плюси:

компактний корпус;

непогана камера;

Google-сервіси.

мінуси:

маленька АКБ.

Honor 9X 4 / 128GB

У випадку з цією моделлю ніяких проблем з автономністю чекати не доводиться. А дизайн Honor 9X порадує не тільки зовнішньою привабливістю, а й наявністю висувної камери, що рідко зустрічається в смартфонах даної цінової категорії.

Той факт, що фронтальна камера пристрою поміщена в виїжджаючий блок, позбавила Honor 9X вирізів, що заважають зчитувати інформацію. Дисплей симетричний і яскравий, а камера здатна навіть перевершити очікування середньостатистичного таксиста.

плюси:

48-мегапіксельний фотосенсор;

дисплей без вирізів;

128 Гб пам’яті.

мінуси:

нестабільний процесор.

Xiaomi Mi Max 3 6 / 128GB

Культова модель, що представляє собою гібрид смартфона і планшета.

Mi Max 3 величезний навіть на тлі «лопат» 2021 року. І хоча діагональ дисплея здається не настільки значною, фактично вона більше, ніж у будь-якого іншого смартфона за рахунок ширини. Отже, це оптимальний варіант для таксиста.

плюси:

металевий корпус;

величезний дисплей;

подвійна камера;

автономність.

мінуси:

не підтримує безконтактні платежі;

рідко зустрічається в магазинах.

Meizu M8

Ще одне непогане співвідношення ціни і характеристик, але не без мінусів.

Жоден параметр Meizu M8 не можна назвати переважаючим особливості конкурентів. При бажанні причепитися можна до кожного компоненту, тому даний смартфон варто позиціонувати виключно як придатний для роботи в таксі апарат.

плюси:

ціна;

симетричний дисплей;

якість фото.

мінуси:

не доживає до кінця дня.

ZTE Blade V10 Vita 3 / 64GB

Телефон з класу ультрабюджетних пристроїв для тих, хто хоче заощадити на покупці апарату для таксі.

Власнику ZTE Blade V10 Vita доведеться йти на поступки в особі слабкої продуктивності та досить середньої автономності. Зате фотографії не дозволять засумніватися в деталях, а ціна приємно здивує покупця.

плюси:

вартість;

подвійна фотокамера.

мінуси:

нагрів корпусу при роботі GPS.

Xiaomi Redmi Note 8 4 / 64GB

Трохи дорожчий, але помітно більш примітний апарат, як для таксиста, так і для рядового користувача.

Єдиним мінусом Redmi Note 8 є відсутність NFC. Але на цей рахунок передбачена модель Note 8T, позбавлена ​​даного недоліку і володіє аналогічним функціоналом.

плюси:

знімки з роздільною здатністю 48 МП;

міцний корпус;

стабільна робота.

мінуси:

немає NFC.

Nokia 4.2 3 / 32GB Android One

Телефон від колись популярного бренду Nokia, що працює на чистому Android 10. Відмінний варіант для фанатів Google і її оболонки.

Підійде тим, хто готовий брати з собою прикурювач, оскільки вбудована батарейка не відрізняється високими результатами автономності. Зате камери і процесор не викликають нарікань.

плюси:

чистий Android;

подвійна фотокамера;

процесор Qualcomm.

мінуси:

об’єм АКБ.

Xiaomi Mi A3 4 / 64GB Android One

Ще один телефон для людей, які не люблять надбудови операційної системи.

Mi A3 гарний з усіх точок зору, але один нюанс має потребу в поясненні. З одного боку, AMOLED-дисплей має високий рівень яскравості, що важливо при роботі на сонці. Разом з тим матриці подібного типу схильні до вигоряння, а це вже суттєвий недолік.

плюси:

якість фото;

яскравість дисплея;

оптимізація.

мінуси:

схильність матриці до вигоряння.

Huawei Y7 (2019)

Доступний апарат без явних недоліків з високим рейтингом задоволеності таксистів, про що свідчать відгуки на спеціалізованих форумах.

Відверто кажучи, при такій ціні гріх скаржитися на Huawei Y7. Телефон добре тримає заряд, непогано фотографує, а діагональ екрану дозволяє не вдивлятися в нього під час стеження за переміщенням стрілочки в навігаторі.

плюси:

доступність;

подвійна камера;

оптимальні розміри.

мінуси:

нагрів процесора.

Samsung Galaxy A20s 32GB

Завершує добірку недорогий апарат південнокорейської компанії Samsung, який має ті ж переваги і недоліки, що і будь-який бюджетник з AMOLED-екраном.

Якщо ви ніколи не стикалися з вигоранням матриці, то немає сенсу відмовляти від покупки A20s. Так, процесор не найсильніший і «холодний», однак для роботи в додатку таксі його цілком достатньо. Та й потрійна камера точно не буде зайвою.

плюси:

яскравий дисплей;

3 фотокамери;

оптимізація оболонки.

мінуси:

вигоряння AMOLED.

Непридатні моделі

Нерідко покупець припускається помилки, вибираючи смартфон для роботи в таксі. Скарги бувають різні: то погано визначається геолокація, то девайс швидко розряджається, то на екрані практично не видно потрібну інформацію. Щоб не допустити подібну помилку при виборі, необхідно відразу викреслити для себе кілька популярних моделей:

Honor 9S;

iPhone SE 2020;

BQ 4030G Nice Mini;

HTC Wildfire E та інші.

У разі купівлі одного з цих пристроїв ви напевно відчуєте проблеми, пов’язані з швидкою витратою електроенергії, а також повільною роботою інтерфейсу. Та й дисплеї представлених моделей не відрізняються великою діагоналлю, через що ускладнюється зчитування інформації.

Що повинен знати кожен таксист

Нарешті, щоб смартфон повністю підходив для установки таксометра, покупцеві важливо звернути увагу на версію оболонки. В ідеалі це має бути Android 11, але в той же час допускається вибір моделей на ОС, не давніша Android 8. Все це в кінцевому підсумку дозволить розраховувати на стабільну роботу пристрою без необхідності заміни протягом декількох років.