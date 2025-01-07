HUAWEI nova 13i: камера на 108 Мп та Snapdragon 680

Компанія HUAWEI по-тихому представила новий середньобюджетний смартфон – HUAWEI nova 13i. Новинка отримала лаконічний дизайн і збалансований набір характеристик. Єдине, що насторожує – застарілий чип.

HUAWEI nova 13i оснащений 6,7-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 90 Гц. Він підтримує функцію Always-On Display, що трохи незвично для РК-дисплеїв. Також у дисплей вбудована селфі-камера на 8 Мп, а сканер відбитків пальців встановлено збоку.

На задній панелі розташована шайба з основною камерою на 108 Мп і датчиком глибини на 2 Мп. Через чипсет Snapdragon 680 основна камера обмежена зйомкою відео в 1080p зі швидкістю 30 кадрів на секунду. На вибір доступні конфігурації з 8/128 ГБ і 8/256 ГБ.

Серед інших особливостей – акумулятор ємністю 5000 мАг із зарядкою SuperCharge Turbo потужністю 40 Вт і NFC-модуль.

HUAWEI nova 13i поки доступний тільки в декількох країнах за ціною $290 за версію 8/256 ГБ.