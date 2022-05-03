Названо налаштування, яке збільшує FPS в іграх та прискорити телефон Xiaomi

Android є справжнім конструктором, в якому при розумінні принципів роботи можна самостійно налаштовувати смартфон під конкретні завдання.





Завдяки багатогодинним тестам та захопленості процесом оптимізації, іноді вдається помічати цікаві моменти, які допомагають підвищити продуктивність системи та прискорити телефон.

Всі тести проводилися на смартфонах: Redmi Note 10 Pro, Poco F3, Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Mi 11 Lite NE, Poco X3 Pro, Redmi 8, Redmi 7A.

У результаті на всіх моделях, крім Poco X3 Pro і Redmi 7A, вдалося досягти підвищення середньої кількості FPS, яка особливо була помітна після півгодини гри (коли процесор починав тротлити).

Зазначимо, що в різних сценаріях використання ефект від запропонованої далі настройки може бути більшим або меншим, але зниження продуктивності виключено.

Для початку заходьте в головне меню установок -> Програми -> Всі програми -> у пошуку пишіть “Живлення та продуктивність” і очищаєте всі дані цієї програми, натиснувши відповідну кнопку.

Далі встановлюєте додаток “SetEdit” і відкривши, додаєте три нових налаштування, а також значення для них (кнопка “Add new setting”):

Потім перезавантажуєте смартфон і повторюєте дію з очищенням всіх даних програми “Живлення та продуктивність”, після чого можна приступати до гри.