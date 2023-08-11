Nokia випустила телефон з величезним динаміком за 800 гривень

Компанія HMD Global представила новий кнопковий Nokia 130 Music з екраном 2,4 дюйма. Про це повідомляє Gizmochina .

Головна особливість телефону – величезний динамік. Він розміщений на місці камери на задньому корпусі пристрою. При цьому Nokia 130 Music можна тримати в руці та слухати композиції, використовуючи телефон як колонку.

Крім динаміка, пристрій отримав ліхтарик та слот для карток пам’яті MicroSD. Пам’ять гаджета можна розширити до 32 ГБ, зокрема зберігання всієї музичної бібліотеки.

Смартфон підтримує дротове та бездротове FM-радіо, має порт Micro USB 1.1 та стандартний аудіороз’єм 3,5 мм для навушників.

Пристрій отримав знімну батарею ємністю 1450 мАг. Виробник запевнив, що телефон пропрацює 30 днів у режимі очікування та 20 годин під час безперервної розмови.

Гаджет випускається у світло-золотому, темно-синьому та фіолетовому кольорах. Nokia 130 Music поки продається в Індії за ціною $22 (800 гривень за поточним курсом).