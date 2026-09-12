Покупці почали масово скуповувати відеокарти через побоювання зростання цін

Ринок настільних відеокарт у другому кварталі 2026 року показав нетипово високі результати. За даними Jon Peddie Research, у світі було поставлено близько 12,5 млн дискретних графічних карт — це найвищий квартальний показник приблизно за чотири роки.

Порівняно з попереднім кварталом поставки зросли приблизно на 10%, а в річному вимірі — на 6,6%. Особливо незвично це виглядає через сезонність: у другому кварталі продажі комплектуючих зазвичай знижуються після активнішого початку року.

Відеокарти купують, поки вони не стали ще дорожчими

Однією з причин такого зростання аналітики називають побоювання покупців щодо подальшого підвищення цін. Ринок уже перебуває під тиском через дорожчу пам’ять та інші компоненти, а невизначеність із постачанням змушує частину користувачів не відкладати оновлення ПК.

Jon Peddie Research окремо зазначає, що поставки дискретних GPU у другому кварталі збільшилися на 12,2%, хоча глобальна криза на ринку пам’яті одночасно підвищила собівартість компонентів.

Схожа поведінка покупців спостерігалася й раніше. У 2025 році JPR уже фіксувала нетипово високий попит перед очікуваним підвищенням цін через торговельні тарифи: споживачі намагалися придбати відеокарти до того, як нові витрати повністю позначаться на роздрібних цінах.

Nvidia контролює близько 90% ринку

Зростання продажів майже не змінило розстановку сил між виробниками графічних процесорів.

За оцінками на основі даних JPR, у другому кварталі частки компаній на ринку настільних дискретних відеокарт виглядали приблизно так:

Nvidia — 90%;

AMD — 8%;

Intel — 2%.

Це означає, що лише за квартал партнери Nvidia поставили приблизно 11,3 млн відеокарт із графічними процесорами компанії. AMD утримує близько мільйона пристроїв за квартал, тоді як Intel поступово збільшує присутність, але поки залишається далеко позаду двох основних конкурентів.

При цьому довгострокові прогнози не такі оптимістичні. JPR очікує, що до 2030 року середньорічна динаміка ринку дискретних відеокарт становитиме близько мінус 2,5%, а встановлена база таких пристроїв сягне приблизно 193 млн одиниць.

Тому нинішній сплеск ще не означає початку нового тривалого буму. Частина попиту могла просто переміститися з майбутніх кварталів: користувачі купують відеокарти зараз, побоюючись, що пізніше за аналогічну модель доведеться заплатити більше.