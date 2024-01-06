Українцям назвали найнебезпечнішу рідину для смартфонів

Найстрашніший напій – солодка газована вода. Якщо ви проллєте кока-колу або лимонад на електронний пристрій, то відновити його буде важко.

Солодкий напій здатний окислити контакти. Його особлива липкість ускладнює процес очищення плати, уточнюють експерти.

До інших небезпечних рідин відносять каву з молоком і цукром. Додавання молочної продукції робить напій жирним. Це все одно, що пролити на гаджет соняшникову олію. Теж дуже складно вимити, але не так погано, як із газованою водою”.

З міцним алкоголем і водою теж варто бути уважними, але для електроніки наслідки від них не такі фатальні. У першому випадку елементи покриються плівкою, але не окисляться. У другому випадку рідина може самостійно висохнути, не пошкодивши пристрій.

Якщо ви розлили велику кількість рідини на гаджет, то варто одразу ж звернутися до фахівця в сервісний центр. Там ваш смартфон або ноутбук спробують врятувати, але успіх операції залежатиме від об’єму пролитого напою та його місця потрапляння.