Українців чекає подорожчання смартфонів: названо цифри

Підвищення цін неминуче відбудеться у другій половині цього року.





Основні бренди, що випускають смартфони, почали активну рекламну кампанію, присвячену щорічному заходу з розпродажу гаджетів в китайських спеціалізованих крамницях. Але експерти попереджають, що після цього заходу ціни на таку продукцію зростуть.

Сюй Ци, віце-президент бренду Realme ще 28 травня в розмові з журналістами зробив заяву про те, що в першій половині цього року спостерігався величезний дефіцит процесорів, які підтримують технологію 5G. Особливо це стосувалось виробів з маркуванням 870 та 888 під маркою Snapdragon. Але і з системою 4G теж є проблеми, хоча вона потрохи втрачає актуальність.

Згідно з інсайдерською інформацією, ще з другої половини минулого року пропускна здатність напівпровідникової індустрії була обмеженою. Компанії, які працюють в різних галузях виробництва мобільних гаджетів, підвищать вартість своєї продукції. Крім того, в цей період відбувається перехід користувачів мережі 4G на 5G. І це вже стає причиною стрімкого зростання цін для людей, які збираються замінити пристрої.

Сюй Ци зазначив, що у другій половині 2021 року ціни на смартфони продовжують зростати. За словами топ-менеджера китайської технологічної компанії, вартість мобільних апаратів буде підвищена в середньому на 10%.