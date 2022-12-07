Названо найпотужніші Android-смартфони світу

Йдеться про пристрої, що продаються на глобальному ринку. Цифри у рейтингових списках були розраховані з 1 до 30 листопада 2022 року. Результати представляють середні бали, а не найвищі, і, отже, вони більш репрезентативні. Про це йдеться на сайті бенчмарку.

Місце лідера вже другий місяць поспіль займає ROG Phone 6 із чіпом Snapdragon 8+ Gen 1 усередині. У тестах продуктивності він у середньому набирає 1117968 балів. Друге місце дісталося ROG Phone 6 Pro – тут теж без змін, а ось замикає трійку лідерів цього разу компактний 5,9-дюймовий Asus ZenFone 9. Малий, та вдалий, як кажуть.

У рейтингу субфлагманів “король” нарешті змінився – базовий флагман Xiaomi обігнав realme GT Neo 3. Лідер працює на базі Dimensity 8100-Ultra, має основну камеру на 108 Мп і підтримує 120-ватну зарядку.