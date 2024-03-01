Названо кращі роутери Wi-Fi 6, які можна купити в березні 2024 року

Найбільш вдалою моделлю з усіх визнано TP-Link Archer AXE75 з підтримкою Wi-Fi 6 і Wi-Fi 6E. Роутер може працювати в діапазоні 6 ГГц. Як альтернативу можна розглянути Synology WRX560 з підтримкою Mesh.

Найкращим бюджетним роутером Wi-Fi 6 визнано Reyee RG-E5 Wi-Fi 6 з підтримкою 5 ГГц. Ще один гідний бюджетний роутер – TP-Link Archer AX10

Четвертим у рейтингу згадано TP-Link Archer AX11000. Це найбільш вдала модель для геймера з 8 портами LAN 1GbE, одним WAN 2,5GbE і роз’ємом USB-C.

ASUS ROG Rapture GT-AX6000 – це найкращий дводіапазонний роутер для ігор з високою потужністю сигналу. Але цінник завеликий.

Acer Predator Connect W6 є найкращим роутером Wi-Fi 6E з підтримкою 6 ГГц і Intel Killer Prioritization Engine. Wyze Wi-Fi 6E Mesh Router Pro визнаний найбільш вдалим народним девайсом. Кращої моделі за $275 не знайти. ASUS ROG ROG Rapture GT6 є найцікавішою трьохдіапазонною Mesh-системою.

ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro – найкращий роутер із дротовим підключенням. Нарешті, найкращий преміальний роутер – це Netgear Nighthawk Tri-Band з 4 антенами.