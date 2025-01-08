Розкрито усі характеристики та ціну Samsung Galaxy S25

Пристрій уже можна зарезервувати на офіційному сайті компанії Samsung.F

Апаратною основою новинки стане процесор Snapdragon 8 Elite for Galaxy (від стандартної версії відрізняється підвищеною частотою роботи). Обсяг оперативної пам’яті складе 12 ГБ. Ємність накопичувача – до 512 ГБ. Автономність забезпечить батарея на 4000 мА*год із 25-ватною дротовою зарядкою.

Смартфон оснастять 6,2-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED з кадровою частотою 120 Гц і піковою яскравістю 2700 ніт. Тильна камера потрійна, з головним модулем на 50 Мп, шіріком на 12 Мп і телевіком на 10 Мп.

Обіцяють більш тонкі рамки навколо екрана, ніж у попередника, і корпус товщиною 7,2 мм. Ціна – від $799. Зарезервувати смартфон можна тут.