Youpin Trouver Power 12 – доступний пилосос циклонного типу

В даний час на ринку представлено дуже багато пилососів циклонного типу. У такому величезному різноманітті легко загубитися в моделях і різних цінових діапазонах. Сьогодні ми розповімо вам про Youpin Trouver Power 12 – доволі недорогий бездротовий пилосос, який дуже добре справляється зі своїми завданнями.





Power 12 поставляється в упаковці середніх розмірів. Крім самого пилососа з баком та акумулятором, в комплект входить щітка за замовчуванням, щітка для тканини і щітка для щілин та зарядний пристрій. Також є тримач для фіксації пристрою в вертикальному положенні. Інструкція користувача доступна на англійській мові.

Trouver Power 12 може похвалитися хорошим дизайном. Хоча насправді він не такий вже і оригінальний, його відрізняє красивий колір – сірий металік, невеликі габарити і, як наслідок, більш зручна експлуатація.

Що стосується матеріалів, то вони теж добротні, корпус складається з міцного полікарбонату та полірованого алюмінію.

Потужність мотора: 450 Вт;

Потужність всмоктування: 23.000 Па / 150AW Макс;

Двигун: Find AERO 5.0;

Ємність контейнера: 0,4 л;

Акумулятор: 2.500 мАг;

Щоб зрозуміти, як працює пилосос, ми, очевидно, повинні оцінити, як він лежить в руці. Як уже згадувалося, Find Power 12 дуже легкий і дуже слухняний, що дозволяє дістатися до найскладніших точок не перенапружуючи руку. Однак, що нас здивувало, так це потужність всмоктування у всіх режимах, від стандартного до турбо.

Бруд добре забирається всього за кілька проходів, в тому числі завдяки дуже продуманій щітці, яка сама по собі сильно не брудниться. Для того щоб все контролювати, є світлодіодний дисплей, дуже простий і інтуїтивно зрозумілий.

Під щіткою не вистачає світлодіода, але це можна пробачити, враховуючи, скільки він коштує.

Автономність

Акумулятора вистачає на повноцінне прибирання, яке можна здійснити лише в режимі Strong, це щось середнє між Standard і Turbo, у ньому енергії вистачить на 25 хвилин автономної роботи. В режимі Turbo ви отримаєте тільки близько 8 хвилин. Стандартний режим може забезпечити вам від 45 до 50 хвилин, але, відповідно, він менш потужний.

Ціна та доступність

Пилосос вже доступний для покупки на Аліекспрес за стандартною ціною в $349 доларів, проте до кінця місяця діє акція, завдяки якій ціна знижена до $199.